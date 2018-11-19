Katılım bankalarından 300 milyar dolarlık hedef

Ekonomi Servisi

2025 hedeflerini yakalamak için KOBİ’leri yakın markaja alan katılım bankaları, ürün ve hizmetlerini tanıtmaya çalışıyor. Bu çerçevede Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) tarafından ‘KOBİ’ler için Adım Adım Katılım Bankacılığı’ adlı bir kitap yayınlandı. Kitapta faizsiz yatırım seçenekleri, fon toplama ve kullandırma yöntemleri, kâr ile zarar paylaşımı gibi pek çok önemli konu ele alınıyor.

Nakit kredi kullandırmıyorlar

Kitapta katılım bankalarının nakit kredi kullandırmadığı belirtilerek, “Finansmanda para müşteriye değil, satıcıya ödenir. Finansman nakit teminine değil, mal alımına yöneliktir. Bir mal, hizmet, proje, ortaklık ve kiralama olmadan finansman temin edilmez” deniliyor. Ayrıca fon toplamada (mevduat) risk paylaşımına önem verildiği, kâra ve zarara katılım esas alındığı vurgulanıyor.

Faizsiz yatırım yöntemleri kârlı

Kitapta yatırımcıların menfaatlerinin korunması için gerekli önlemlerin alınacağına işaret edilerek, ‘peşin alıp vadeli satmaya dayalı olan Murabaha’ya, ortaklık anlamına gelen Mudarabave Müşareke ile Sukuk’a (İslami bono) değiniliyor. Bu yatırım yöntemlerinin kârlı olduğuna, reel ekonomiye, üretime ve ticarete önemli katkılar sunduğu kaydediliyor.

Güçlü yönleri

‘KOBİ’ler İçin Adım Adım Katılım Bankacılığı’nda katılım bankalarının güçlü yönler ise şöyle sıralanıyor:

-İstikrarlı aktif, toplanan ve kullandırılan fon büyümesi, faizsiz ürün ve hizmetler için müşteri talebinin artması,

-Orta ölçekte bankalarla karşılaştırıldığında yüksek özkaynak ve aktif kârlılığı sağlanması,

-İslam ülkeleriyle artan dış ticaret,

-Devletin kayıtlı ekonomiyi büyütmek amacıyla strateji ve vergi düzenlemelerinde ilerleme kaydedilmesi,

-Bankacılık sistemi konusunda artan müşteri farkındalığı,

-Bankacılık hizmetlerini farklılaştırarak faizsiz geliri arttırma potansiyeli,

-Kıymetli maden ürünlerinde faizsiz kazanç ile farklılık oluşturabilme olanağı,

-Kredi kartı alanında pazar payını arttırmak üzere proaktif bir yaklaşım izlenmesi,

-İnternet ve mobil bankacılığa yönelimin geleneksel bankalar seviyesine erişmesi,

-Likidite oranının arttırılması,

-Coğrafi erişimin arttırılması,

-Mevzuat ve ürün düzenlemelerinin yapılması, ürün çeşitliliğinin arttırılması, niş alanlara girilmesi,

-Kira sertifikası ile Murabaha kullanımının artırılması, İslami sigortacılık alanında yeni şirketlerin de devreye girmesiyle bu alanda da büyümenin gerçekleşmesi.

Aktif payı yüzde 25’e çıkmalı

Kitapta yorumlarına yer verilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Katılım bankacılığının toplam aktifler içindeki payını 2025’te yüzde 15’e taşımak hedefleniyor. Bu yeterli değil, oranı süratle yüzde 25’e çıkarmamız gerekiyor” dedi.

Katılım bankalarının genel müdürlerinin görüşleri

Yatırım imkanları dikkat çekiyor

-Albarakatürk Genel Müdürü Melikşah Utku: “Katılım bankaları halkın değerlerine hitap eden yatırım araçlarını sunarak mali penetrasyonun artırılmasını sağlıyor. Hatta sunulan İslami yatırım imkânları sadece yurt içinden değil yurt dışından da birçok kişi ve kurumun (özellikle de Körfez sermayesinin) dikkatini çekiyor. Sonuç olarak, katılım bankaları 2023 hedefleri için çok önemli bir potansiyel barındırıyor. Biz de bu potansiyeli açığa çıkarmak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz.”

Kapsama oranını arttıracağız

-Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan: “2020 stratejimiz kapsamındaki büyüme hedeflerimiz doğrultusunda şube sayımızı artırmayı, coğrafi kapsama oranımızı yüzde 90’lı seviyelere ulaştırmayı planlıyoruz. Böylece istihdama sağladığımız katkıyı da sürdürüyor olacağız.”

Reel ekonomiyi büyüteceğiz

-Türkiye Finans Genel Müdürü Wael Raies: “Amacımız Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarına verdiğimiz önemin yanı sıra katılım bankacılığına dinamizm katmak ve KOBİ’lere, kurumsal şirketlere ve bireylere sağladığımız destekle reel ekonominin büyümesini hızlandırmak ve katılım bankacılığının payını daha da artırmaktır."