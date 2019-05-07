"Katil Uşak" adlı tiyatro oyunu Kartal’da sahnelendi Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün düzenlediği Mayıs ayı etkinlikleri kapsamında Ramazan Karakaş Tiyatrosu tarafından ‘Katil Uşak’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün düzenlediği Mayıs ayı etkinlikleri kapsamında Ramazan Karakaş Tiyatrosu tarafından ‘Katil Uşak’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

İstanbul Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde sahnelenen 2 perdelik komedi tarzındaki oyuna, Kartallı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Edirne’den teyzesinin oğlunu ziyarete gelen Haydar’ın başına gelen trajikomik olayları ve komik bir cinayet soruşturmasını konu edinen oyunda, 80 dakika boyunca kahkaha rüzgarı esti. Oyuncuların başarılı performansı, katılımcıların eğlenceli bir akşam geçirmesini sağladı.

Oyunun ardından ise Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Belediye Meclis Üyesi Aysel Yücel tarafından oyuncu Ramazan Karakaş’a sanata yaptığı katkılardan dolayı Kartal heykelciği takdim edildi.

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