0553 313 94 23

"Katil Uşak" adlı tiyatro oyunu Kartal’da sahnelendi

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün düzenlediği Mayıs ayı etkinlikleri kapsamında Ramazan Karakaş Tiyatrosu tarafından ‘Katil Uşak’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

07 Mayıs 2019 Salı 10:01
"Katil Uşak" adlı tiyatro oyunu Kartal’da sahnelendi

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün düzenlediği Mayıs ayı etkinlikleri kapsamında Ramazan Karakaş Tiyatrosu tarafından ‘Katil Uşak’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi.


İstanbul Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde sahnelenen 2 perdelik komedi tarzındaki oyuna, Kartallı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Edirne’den teyzesinin oğlunu ziyarete gelen Haydar’ın başına gelen trajikomik olayları ve komik bir cinayet soruşturmasını konu edinen oyunda, 80 dakika boyunca kahkaha rüzgarı esti. Oyuncuların başarılı performansı, katılımcıların eğlenceli bir akşam geçirmesini sağladı.


Oyunun ardından ise Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Belediye Meclis Üyesi Aysel Yücel tarafından oyuncu Ramazan Karakaş’a sanata yaptığı katkılardan dolayı Kartal heykelciği takdim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 10:01
  1. kültür
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spor Şenlikleri’nde atletizm coşkusu
    1. Spor Şenlikleri’nde atletizm coşkusu
    2. Bitlis’te Ramazan etkinliği
    3. "İftarımızı Anadolu’da Açıyoruz"
    4. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    5. Fındık bahçesinde saksıya ekilmiş 376..
    6. Talas’ta Mayıs Ayı Meclisi Toplandı
    7. Çöp yığınları ortadan kaldırıldı
    8. "Katil Uşak" adlı tiyatro oyunu..
    9. Haydarpaşa Lisesinde unutulmaz anlar
    10. Gargara orucu bozar mı?
    11. Kiraz Festivali’nin bütçesi belli oldu
    12. Ramazan etkinlikleri ruhuna uygun olmalı
    13. Gönül Sofralarının ilk durağı Banarlı..
    14. Konyaaltı’nda Emekli Kahvesi’nin..
    15. İlk iftar sarayda
    16. Şehir merkezinde zabıta iş birliği
    17. İzmir merkezli FETÖ operasyonu
    18. Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin..
    19. Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı..
    20. KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
    21. 58 yaşında bisikletle Türkiye’yi..
    22. Başkan Pekmezci’den yatırımlara..
    23. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: "Çok..
    24. New York Metropolitan Operası’nda..
    25. Çoksesli müziğin kalbi Maltepe’de attı
    26. Yeşilova İçme Su Birliğinde Başkan..
    27. Kırsala hizmet için Muhtarlık..
    28. Aydın’da şehit yakınlarına devlet..
    29. Astımlı hastaların kullandığı sprey..
    30. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Katar Emiri..
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    YSK AK Parti'nin itirazını reddetti!
    YSK AK Parti'nin itirazını reddetti!
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum
    Üstad Kadir Mısıroğlu'nun cenazesi Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılacak
    Üstad Kadir Mısıroğlu'nun cenazesi Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılacak

    Günün Karikatürü

    07 Mayıs 2019
    Ankara'da kritik zirve! Erdoğan konuğunu Çankaya'da kabul etti
    Ankara'da kritik zirve! Erdoğan konuğunu Çankaya'da kabul etti
    Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu!
    Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu!