Katil Siyonistler saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye ve Sur kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Lübnan’ın güneyinde İsrail saldırıları sürüyor. Lübnan resmî haber ajansı NNA, Nebatiye ve Sur kentlerinde iki ayrı noktanın havadan hedef alındığını bildirdi.
NAMAZGAHA HAVA SALDIRISI
İsrail güçleri, Nebatiye kentindeki Seyyide el-Masume Parkı’nda bulunan bir namazgaha hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı. Bölgede saldırının ardından inceleme ve müdahale çalışmaları başlatıldı.
SUR’DA BİR EV HEDEF ALINDI
İsrail ordusunun ikinci saldırısının hedefi, Sur kentine bağlı Ramadiyye beldesindeki bir ev oldu.
İlk belirlemelere göre saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralıların durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
ÖNCEKİ SALDIRIDA 2 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde de Nebatiye kentinde bir motosikleti insansız hava aracıyla hedef almıştı.
İHA saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Böylece bölgede art arda düzenlenen saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 5’e yükseldi.