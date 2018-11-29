Katil rejimden küstah tehdit! 'Türkiye çekilmezse şayet...'

Esed rejiminin BM Daimi Temsilcisi Caferi, Astana'da yaptığı konuşmada Türkiye'nin Suriye'deki güçlerini çekmesi gerektiğini söyledi.

Astana'daki Suriye görüşmelerinde konuşan Caferi "Türkiye, hafif silahlarla polislik görevini yerine getirmek yerine, Suriye'nin kuzeyindeki kente asker ve ağır teçhizat gönderdi. Suriye'nin kentlerinde Türk bayrakları asılıyor. Türkiye'nin eylemlerinin açıkça saldırganlık olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"Türkiye'nin ülkedeki güçlerini çekmesi sağlanamazsa..."

Caferi, İdlib'deki durumun Türkiye yüzünden kötüye gittiğini, Türkiye'nin burada sorumluluklarını yerine getirmediğini iddia etti.

Caferi, "diplomatik yollarla Türkiye'nin ülkedeki güçlerini çekmesi sağlanamazsa Şam'ın başka şekilde hareket etmeye başlayacağını" söyledi.

Sputrnik'in haberine göre, "Türkiye'nin Soçi'de varılan anlaşma uyarınca İdlib'deki teröristleri çıkarmaya yönelik sorumluluklarını yerine getirmediğini" öne süren Caferi "Bu nedenle İdlib'deki teröristler ihlaller gerçekleştirdi. Olanlar Türkiye'ye yönelik güveni azalttı" iddiasında bulundu.

"Halep'te teröristlere destek verdi"

“Türkiye’nin şimdi güçlerini 20 kilometre geri çekmek için şansı var” diyen Caferi, "Halep’te teröristler tarafından kimyasal silahlarla yapılan saldırının başta Türkiye olmak üzere yabancı güçler tarafından desteklendiğini" sözlerini sarfetti.