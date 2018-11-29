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Katil rejimden küstah tehdit! 'Türkiye çekilmezse şayet...'

Katil Esed rejiminin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Türkiye'nin Suriye'den çekilmesi gerektiğini belirterek tehdit dolu ifadeler kullandı.

29 Kasım 2018 Perşembe 15:50
Katil rejimden küstah tehdit! 'Türkiye çekilmezse şayet...'

Esed rejiminin BM Daimi Temsilcisi Caferi, Astana'da yaptığı konuşmada Türkiye'nin Suriye'deki güçlerini çekmesi gerektiğini söyledi.

Astana'daki Suriye görüşmelerinde konuşan Caferi "Türkiye, hafif silahlarla polislik görevini yerine getirmek yerine, Suriye'nin kuzeyindeki kente asker ve ağır teçhizat gönderdi. Suriye'nin kentlerinde Türk bayrakları asılıyor. Türkiye'nin eylemlerinin açıkça saldırganlık olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"Türkiye'nin ülkedeki güçlerini çekmesi sağlanamazsa..."

Caferi, İdlib'deki durumun Türkiye yüzünden kötüye gittiğini, Türkiye'nin burada sorumluluklarını yerine getirmediğini iddia etti.

Caferi, "diplomatik yollarla Türkiye'nin ülkedeki güçlerini çekmesi sağlanamazsa Şam'ın başka şekilde hareket etmeye başlayacağını" söyledi.

Sputrnik'in haberine göre, "Türkiye'nin Soçi'de varılan anlaşma uyarınca İdlib'deki teröristleri çıkarmaya yönelik sorumluluklarını yerine getirmediğini" öne süren Caferi "Bu nedenle İdlib'deki teröristler ihlaller gerçekleştirdi. Olanlar Türkiye'ye yönelik güveni azalttı" iddiasında bulundu.

"Halep'te teröristlere destek verdi"

“Türkiye’nin şimdi güçlerini 20 kilometre geri çekmek için şansı var” diyen Caferi, "Halep’te teröristler tarafından kimyasal silahlarla yapılan saldırının başta Türkiye olmak üzere yabancı güçler tarafından desteklendiğini" sözlerini sarfetti.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 15:50
  1. Halep
  2. Suriye

YORUM YAZ

  • yuccelyuccel19 dk önce
    Rus, abd, iran, israil bayrakları ve pkk deaş paçavralarına niye sesin çıkmıyor it.
  • ahmetahmet23 dk önce
    Biz toprağa can veririz, nasıl aldıysak ta öyle çıkarız. Mehmetçiğimiz orda, yiyorsa buyur çıkar.
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU27 dk önce
    SİZ VE TASMANIZI TUTANLAR ÇEKİLECEK KÖPEKLER,KATİLLER.
  • ERSİN KAMİL BEKTAŞERSİN KAMİL BEKTAŞ34 dk önce
    Hooşşttt lan köpek tasmanı tutanlara şirin görüncem diye kendi ipini yağlıyosun!!!!
  • MEMLEKETİMMEMLEKETİM38 dk önce
    adiler
  • AhmetAhmet54 dk önce
    hay bin yaşa...
  • ferhatferhat55 dk önce
    Arap sadece zayıfa güçlüdürve sadece havlar..Ötesi yok..
  • uyan tcuyan tc59 dk önce
    yahudiler dürttü esedi adamıda beşar caferiyi konuşturdu. esas perde arkasında yahudi terörist ısrael var. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
  • hay bin gunduzhay bin gunduz1 sa önce
    iyi de gel çıkart dürzü demek icap eder bu zatlara
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