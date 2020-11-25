Katil rejim, İdlib’de yine sivillere saldırdı: 1 ölü
Suriye’de katil Esed rejiminin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ne saldırılarında 1 sivil yaşamını yitirdi.
Suriye’de rejim güçleri, İdlib’in güneyine gün içerisinde Deyr Sünbül, Kensafra, Fattira, Bara ve Kefer Avid köylerine top, füze ve roket gibi karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırdı.
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, İdlib’in güneyinde Cebel Zeviye bölgesindeki, Bara köyüne düzenlenen saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti.