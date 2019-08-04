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Katil Netanyahu’dan Johnson’a İran çağrısı

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson’a "İran’a karşı sert tavır" çağrısı yaptı.

04 Ağustos 2019 Pazar 09:48
Katil Netanyahu’dan Johnson’a İran çağrısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson’a "İran’a karşı sert tavır" çağrısında bulundu.

İsrail Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun İngiltere'nin yeni Başbakanı Johnson ile telefonda yaptığı görüşmesinde Tahran yönetimine karşı "sert duruş sergilemeye" davet ettiği belirtildi.

Açıklamada Netanyahu ile Johnson’ın, "İsrail ve İngiltere’nin ekonomi ve inovasyon alanlarında iş birliğini derinleştirmeye devam etmesi" konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson, 24 Temmuz'da ülkenin yeni başbakanı olmuştu.

 

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 09:48
  1. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
  2. Boris Johnson

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