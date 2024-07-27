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Dünya Katil Netanyahu yeni katliamlara hazırlanıyor: Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek
Dünya

Katil Netanyahu yeni katliamlara hazırlanıyor: Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek

Yeniakit Publisher
2024-07-27 23:36:00 -
Katil Netanyahu yeni katliamlara hazırlanıyor: Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan Hizbullahı'nın şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyeceğini açıkladı.

İsrail Başbakanlık Ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, çoğunlukla Dürzilerin yaşadığı Mecdel Şems beldesine düzenlenen ve 10 kişinin ölümüne neden olan saldırıdan Lübnan Hizbullahı'nı sorumlu tuttu.

Netanyahu, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullandı.

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Dürzi beldesi Mecdel Şems'e düzenlenen roket saldırısında 10 kişinin öldüğü, 6'sı ağır 24 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, saldırının, "durum değerlendirmesi ve eldeki istihbarat sonuçlarına göre" Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendiği belirtilmişti.

Lübnan Hizbullahı ise saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddiasını "kesinlikle yalanladığını, olayla herhangi bir bağlantılarının olmadığını" kaydetmişti.
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Kaynak: AA

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