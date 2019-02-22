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Katil Netanyahu İsrail'de eridi! İttifak sonu olacak

Terör devleti İsrail'in mevcut Başbakanı Netanyahu'nun en yakın rakipleri olan Benny Gantz ve Yair Lapid'in seçime tek liste ile gideceklerini açıklaması İsrail siyasetini kızıştırdı. İttifak açıklamasından sonra yapılan ilk anketlerde Netanyahu'nun partisi Likud ikinci sıraya geriledi.

22 Şubat 2019 Cuma 12:26
Katil Netanyahu İsrail'de eridi! İttifak sonu olacak

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun  en yakın iki rakibi olarak gösterilen Benny Gantz ile Yair Lapid'in nisan ayında  yapılacak erken seçime ittifak kurarak katılacaklarını açıklaması, ülkede  "Netanyahu dönemi sona mı eriyor?" sorusunu gündeme getirdi. 

İsrail'de 2009’dan bu yana aralıksız başbakanlık koltuğunda oturan ve  ülkenin son 10 yıldaki politikalarına damgasını vuran Netanyahu, belki de siyasi  hayatının en zor seçimlerinden birine hazırlanıyor.

Kamuoyu araştırmalarına göre düne kadar Netanyahu'nun 9 Nisan'daki  erken seçimden galip ayrılacağı öngörülüyordu.

Ancak dün Netanyahu'nun en yakın iki rakibi olarak gösterilen eski  Genelkurmay Başkanı ve İsrail Direnç Partisi lideri Gantz ile muhalif liderlerden  eski gazeteci Lapid'in seçime ortak listeyle katılma kararı alması, İsrail'deki  seçim sonuçlarına ilişkin tahminleri  adeta altüst etti.

Netanyahu'nun işi zor

Geçmiş yıllarda İsrail muhalefetindeki bölünmeyi lehine kullanmayı  başaran Netanyahu, son iki seçimi birinci olarak tamamlamayı başardı.

Uzmanlar, bu yılki seçimin Netanyahu için geçen iki seçime göre hayli  zor geçeceği yorumunu yapıyor.

Gantz-Lapid ittifakının hemen ardından yapılan kamuoyu yoklamaları da  bu görüşü destekliyor.

İsrail'in önde gelen haber sitelerinden "Walla News"in bu hafta  başında yayımladığı kamuoyu araştırmasına göre, seçimde Netanyahu liderliğindeki  Likud Partisi'nin 31, Gantz'ın partisinin 19, Lapid'in partisinin ise 13  milletvekili kazanacağı öngörülüyordu.

En yakın iki rakibinin seçim ittifakı kurması Netanyahu için işleri  daha da zorlaştırdı. Gantz ile Lapid'in seçime ortak liste ile katılma kararından  saatler sonra yayımlanan üç ayrı ankete göre, Netanyahu'nun partisi ikinci sıraya  gerilemiş gözüküyor.

İsrail'in Kanal 12 televizyonun anketine göre, Gantz-Lapid ittifakının  36, Netanyahu'nun partisinin ise 30 milletvekili çıkaracağı tahmin ediliyor.  Kanal 13'ün anketinde ise Gantz-Lapid ittifakının 36, Netanyahu'nun partisinin  ise meclise 26 milletvekili sokması bekleniyor.

İttifak açıklamasının ardından yapılan kamuoyu araştırmalarında  Gantz-Lapid ortak listesinin Netanyahu'nun partisini geride bırakacağı öngörülse  de söz konusu ittifakın 120 sandalyeli mecliste tek başına iktidara gelebilmek  için gerekli 61 milletvekiline ulaşmasının zor olduğu yorumları yapılıyor.

Bu nedenle sağ partilerin desteğine ihtiyaç duyan Gantz-Lapid  ittifakının seçimi kazansa bile koalisyon kurmakta zorlanacağına ilişkin İsrail  basınındaki analizler göze çarpıyor.

Seçimden ikinci çıkacağı öngörülen Netanyahu'nun ise sağ partilerin  desteğini kolayca alabileceği ancak Likud'la diğer sağ partilerin de güvenoyu  için gerekli 61 milletvekiline ulaşma ihtimalinin bıçak sırtı olduğu  değerlendirmesi yapılıyor.

Tüm bu değerlendirmeler ülke siyasetindeki mevcut durum göz önüne  alınarak yapıldığı için seçimi kimin önde tamamlayacağı ve İsrail'in bir sonraki  başbakanının kim olacağına dair siyasi tablonun 9 Nisan'a günler kala daha da  netleşmesi bekleniyor.

Netanyahu'dan sağ partilere birleşin çağrısı

Aslında Gantz'ın İsrail Direnç Partisi ile Lapid'in Gelecek  Partisi'nin erken seçime ortak listeyle gireceği söylentileri uzun zamandır  İsrail basınında dillendiriliyordu.

İki liderin çarşamba günü ittifak arayışı için bir araya gelmesinin  ardından Netanyahu ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in perşembe günü  Moskova'da yapacakları görüşme, Netanyahu'nun isteği doğrultusunda ertelendi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden ziyaretin ertelenmesine dair resmi  açıklama yapılmazken, İsrail basını Netanyahu'nun Gantz ile Lapid arasındaki  ittifak görüşmeleri nedeniyle Rusya ziyaretini ileri bir tarihe ertelediğini  yazdı.

Gantz ve Lapid'in ittifak kozuna karşı Netanyahu da yüzde 3,25'lik  seçim barajını aşamayacağı tahmin edilen sağ partilere birleşme çağrısı yaptı.

Hatta bunu bir adım öne taşıyan Netanyahu, seçimi kazanması halinde  kuracağı hükümette söz konusu sağ ittifaka 2 bakanlık sözü verdi.

Bu çağrının ardından aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan ve barajı  aşamayacakları öngörülen Yahudi Evi ve Yahudi Gücü Partisi seçime ortak listeyle  girme kararı aldı.

Böylece Netanyahu'nun, Arap karşıtlığı ile öne çıkan ve kurduğu parti  1998'de İsrail'de yasa dışı ilan edilen Haham Meir Kahane'nin müritlerinin  partisi Yahudi Gücü'ne meclisin yolunu açtığı ifade ediliyor.

Netanyahu için 'kabus' henüz bitmedi

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Hareetz'de geçen ay yayımlanan bir  analizde, Benny Gantz ile Yair Lapid'in seçime ortak listeyle gitmesinin  Netanyahu'nun "en büyük kabuslarından biri olduğu" görüşüne yer verilmişti.

Gantz ile Lapid’ın yaptığı ittifak açıklamasıyla bu kabus gerçekleşmiş  olsa da Netanyahu'yu asıl düşündüren konunun, hakkında yürütülen yolsuzluk  soruşturmasına ilişkin Başsavcı Avichail Mendelblit'in vereceği karar olduğu dile  getiriliyor.

Polis, geçen yıl aralık ayında Netanyahu hakkındaki yolsuzluk  soruşturmasını tamamlayarak Başbakan'a dava açılması önerisiyle dosyayı Başsavcı  Mendelblit'e göndermişti.

Bu gelişmenin üzerine Netanyahu'nun avukatları Başsavcı ile görüşüp  soruşturmaya ilişkin kararını seçimden sonra vermesini önermiş, ancak Mendelblit,  Başbakan hakkındaki soruşturmaya ilişkin kararını seçimden önce açıklamasının  önünde herhangi bir yasal engel olmadığını dile getirerek öneriyi reddetmişti.

Başsavcı Mendelblit'in Netanyahu hakkındaki soruşturmaya ilişkin  kararını seçimden önce açıklayıp açıklamayacağı konusu belirsizliğini koruyor.

İsrail basını, Başsavcı'nın kararını seçimden önce açıklaması ve  hakkında dava açılmasına hükmetmesi halinde en yakın rakiplerinin ittifakının  ardından kan kaybeden Netanyahu'nun seçim yarışında elinin daha da zayıflayacağı  yorumunu yapıyor.

Seçimi kazanmak için her yolu deniyor

Seçime siyaset dünyasındaki dengelerin değişmesine bol bol yetecek 6  haftadan fazla süre olması, İsrail siyasetine etki edebilecek bölgesel  gelişmelerin çok hızlı değişkenlik göstermesi gibi nedenlerden dolayı 9 Nisan'ın  sonucuna ilişkin net bir şey söylemek güç ancak Netanyahu'nun başbakanlık  koltuğunu korumak için hemen hemen her yola başvuracağı dile getiriliyor.

Kampanya sürecinde yaptığı açıklamalar, attığı adımlar Netanyahu'nun  bu seçimi kendisi için ölüm kalım mücadelesi olarak gördüğünün bir işareti olarak  gösteriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın fotoğrafını dahi seçim için hazırlanan  reklam panolarında kullanan Netanyahu'nun bir yandan da İsrail'in uzun zamandır  Suriye'deki İran hedeflerine düzenlediği saldırıların sorumluluğunu üstlenmeme  düsturunu da gözardı etmesi dikkati çekiyor.

Netanyahu, ocak ve şubatta Suriye'deki İran hedeflerine düzenlenen  bazı saldırıların İsrail tarafından yapıldığını duyurdu. Yerel basın,  Netanyahu'nun Suriye'deki saldırıların İsrail tarafından düzenlendiğini itiraf  etmesinin "seçim yatırımı" olduğu konusunda hemfikir.

Son olarak yaptığı çağrı ile aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Yahudi  Gücü Partisi'nin meclise girmesinin yolunu açan Netanyahu, rakipleri Gantz ve  Lapid'i "solcu" olmakla itham ederek seçimi belirleyecek olan sağ seçmeni kendi  partisine yönlendirmeye çalışıyor.

Netanyahu'ya ait tüm sosyal medya hesaplarında, "Gantz'ın liderliğinde  zayıf bir sol hükümet veya Netanyahulu sağ hükümet" sloganı sık sık kullanılıyor.  Gantz'ı hedef alan Netanyahu'nun paylaşımlarında rakibinin "İsrail'in  topraklarını riske atmayı hedeflediği" suçlaması dahi yöneltiliyor.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:26
  1. Binyamin Netanyahu
  2. İsrail
  3. seçim
  4. ittifak
  5. Likud Partisi
  6. Benny Gantz
  7. Yair Lapid

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