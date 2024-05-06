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Dünya Katil Netanyahu emir verdi: ABD'li senatörler UCM'yi tehdit etti
Dünya

Katil Netanyahu emir verdi: ABD'li senatörler UCM'yi tehdit etti

Yeniakit Publisher
2024-05-06 20:33:00 - 2024-05-06 20:33:51
Katil Netanyahu emir verdi: ABD'li senatörler UCM'yi tehdit etti

12 ABD’li Senatörün, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne yazdığı tehdit mektubu ortaya çıktı. Netanyahu’ya yakalama kararı çıkarılmaması için çeşitli tehditler savurmuşlar.

Katil İsrail'in soykırım suçlusu Başbakanı Netanyahu'nun, ABD'li bazı senatörlerden, Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine baskı yapmalarını istediği öğrenildi. Gazze Kasabı Netanyahu'nun talimatı doğrultusunda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin üst düzey yetkilileriyle gizli bir toplantı gerçekleştiren ABD'li senatörler, mahkeme heyetini aleyhlerinde ABD'de yasa çıkarmakla tehdit etti.

Skandal tehditler

• Eğer İsrail hükümet yetkililerinin tutuklanması için emir çıkarırsanız
bunu yalnızca İsrail'in egemenliğine değil, ABD'nin egemenliğine yönelik bir tehdit olarak da yorumlayacağız.

• İsrail'i hedef alırsanız, biz de sizi hedef alırız.

• Amerika'nın ICC'ye verdiği tüm desteği sona erdirecek, çalışanlarınıza ve ortaklarınıza yaptırım uygulayacak ve sizi ve ailelerinizi Amerika Birleşik Devletleri'ne girişten men edeceğiz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, soykırımın suçluları Başbakan Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Galant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında tutuklama kararı çıkarması beklenirken Netanyahu'nun, ABD'li senatörler aracılığıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni tehdit ettiği ortaya çıktı.

Üst düzey yetkililerle gizli toplantı

ABD merkezli Axios'un haberine göre ABD'li bir grup Cumhuriyetçi ve Demokrat senatör, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkilileri ile görüşerek, Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililer hakkında tutuklama kararı çıkarılmamasını istedi.

Senatörler, 1 Mayıs Çarşamba günü gizli olarak gerçekleştirilen online toplantıda, söz konusu tutuklama kararı hakkındaki endişelerini, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin üst düzey isimlerine iletti.

Mahkemeyi tehdit ettiler

ABD kongre üyesi Cumhuriyetçi senatörlerin, heyeti tehdit ettiği öne sürüldü. Senatörler, Biden yönetiminin karşı çıktığı tutuklama emrini vermeleri halinde ABD'nin, Uluslararası Ceza Mahkemesi aleyhinde yasa çıkaracağı tehdidinde bulundu.

Talimat Netanyahu'dan geldi

İsrailli yetkililerin bildirdiğine göre olası tutuklama kararı konusunda endişe duyan Netanyahu, son günlerde çok sayıda ABD'li Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörle görüşmüştü. Senatörlerden Uluslararası Ceza Mahkemesi heyetine baskı yapmalarını isteyen Netanyahu, heyeti yıldırarak geri adım attırmaya çalışıyor.


UCM Başsavcısı tehditlere tepki gösterdi

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan, tehditlere tepki gösteren bir açıklama yayınladı. Khan, ABD'li senatörlerin mahkemeye yönelik tehditleri hakkında “Bağımsızlığı ve tarafsızlığı tehdit ediyorlar. Engelleme, göz korkutma ve mahkemeyi olumsuz şekilde etkileme çabalarına derhal son verilmelidir” ifadelerini kullandı.

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