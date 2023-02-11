Katil müteahhitler kaçıyor, önlem alın!
6 Şubat’ta meydana gelen ve 10 ili vuran iki büyük depremin yıktığı binalarda müteahhit kusuru araştırılmadan bazı müteahhitler yurt dışına kaçmaya başladı. Hukukçular önlem alınması çağrısında bulundu
Hatay'da 250 konutlu Rönesans Rezidans'ın mimarı Mehmet Yaşar Coşkun yurt dışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
Bu kaçma girişiminin benzerlerinin yaşandığı belirtiliyor
Yurtdışı yasağı yasağı ve mallarına el konsun
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan bu kaçama girişimine karşı önlem alınması çağrısında bulundu
Başta yıkılan binaların müteahhitleri ve yapı denetim firması yetkilileri ile tüm sorumlular hakkında başta yurt dışı çıkış yasağı ve mal varlıklarının dondurulması olmak üzere tüm tedbirlerin acil olarak uygulanmasını talep ettiklerini söyleyen Sağkan “Bize müteahhitlerin kaçmaya çalıştığına dair çok sayıda ihbar geliyor. Sorumluların kaçmaması ve delillerin karartılmaması için başta yurt dışı çıkış yasağı ve mal varlıkların dondurulması olmak üzere ivedilikle adım atılmalı” dedi.
Deliller toplanmazsa bu iş cezasızlığa gider
“Deliller toplanmayıp kaybolursa bu iş cezasızlığa gider” diyen Sağkan, enkazların kaldırılması ve yeni konutların inşaatlarının başlaması öncesinde yıkılan binalarda ivedilikle delil tespiti yapılması gerektiği, aksi takdirde etkin soruşturma yürütülemeyeceği uyarısında bulundu.