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Gündem Katil müteahhitler kaçıyor, önlem alın!
Gündem

Katil müteahhitler kaçıyor, önlem alın!

6 Şubat’ta meydana gelen ve 10 ili vuran iki büyük depremin yıktığı binalarda müteahhit kusuru araştırılmadan bazı müteahhitler yurt dışına kaçmaya başladı. Hukukçular önlem alınması çağrısında bulundu

Yeniakit Publisher
2023-02-11 12:27:00 -
Katil müteahhitler kaçıyor, önlem alın!

Hatay'da 250 konutlu Rönesans Rezidans'ın mimarı Mehmet Yaşar Coşkun yurt dışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Bu kaçma girişiminin benzerlerinin yaşandığı belirtiliyor

Yurtdışı yasağı yasağı ve mallarına el konsun

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan bu kaçama girişimine karşı önlem alınması çağrısında bulundu

Başta yıkılan binaların müteahhitleri ve yapı denetim firması yetkilileri ile tüm sorumlular hakkında başta yurt dışı çıkış yasağı ve mal varlıklarının dondurulması olmak üzere tüm tedbirlerin acil olarak uygulanmasını talep ettiklerini söyleyen Sağkan “Bize müteahhitlerin kaçmaya çalıştığına dair çok sayıda ihbar geliyor. Sorumluların kaçmaması ve delillerin karartılmaması için başta yurt dışı çıkış yasağı ve mal varlıkların dondurulması olmak üzere ivedilikle adım atılmalı” dedi.

Deliller toplanmazsa bu iş cezasızlığa gider

“Deliller toplanmayıp kaybolursa bu iş cezasızlığa gider” diyen Sağkan, enkazların kaldırılması ve yeni konutların inşaatlarının başlaması öncesinde yıkılan binalarda ivedilikle delil tespiti yapılması gerektiği, aksi takdirde etkin soruşturma yürütülemeyeceği uyarısında bulundu.

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Yorumlar

Suphi demirci

Chp'li belediye başkanını alsınlar içeri rant uğuruna bol keseden fay hattına vermiş ruhsatları..chp'de ne vicdan,ne insanlık böyle kötü bir zihniyet, beyinleri yalan ,iftiraya çalışıyor, balık baştan kokmuş,kılıçdaroğlu gibi bir liderin varsa bitlik,beraberlik olmaz ..cehenneme kadar yolunuz var ,allah sizin direk cehennemde cayır, cayır yaksın.

Yom

Katiller sadece müteahhitler mi? Yoksa o müteahhitlere izin veren siyasiler de katil mi? Ya da bu kaçak yapılara izin veren belediye başkanları? Yoksa hala katillerin sadece ve sadece müteahhitler olduğunu mu düşünüyorsunuz?
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