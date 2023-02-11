Katil müteahhitler kaçıyor, önlem alın!

Hatay'da 250 konutlu Rönesans Rezidans'ın mimarı Mehmet Yaşar Coşkun yurt dışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Bu kaçma girişiminin benzerlerinin yaşandığı belirtiliyor

Yurtdışı yasağı yasağı ve mallarına el konsun

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan bu kaçama girişimine karşı önlem alınması çağrısında bulundu

Başta yıkılan binaların müteahhitleri ve yapı denetim firması yetkilileri ile tüm sorumlular hakkında başta yurt dışı çıkış yasağı ve mal varlıklarının dondurulması olmak üzere tüm tedbirlerin acil olarak uygulanmasını talep ettiklerini söyleyen Sağkan “Bize müteahhitlerin kaçmaya çalıştığına dair çok sayıda ihbar geliyor. Sorumluların kaçmaması ve delillerin karartılmaması için başta yurt dışı çıkış yasağı ve mal varlıkların dondurulması olmak üzere ivedilikle adım atılmalı” dedi.

Deliller toplanmazsa bu iş cezasızlığa gider

“Deliller toplanmayıp kaybolursa bu iş cezasızlığa gider” diyen Sağkan, enkazların kaldırılması ve yeni konutların inşaatlarının başlaması öncesinde yıkılan binalarda ivedilikle delil tespiti yapılması gerektiği, aksi takdirde etkin soruşturma yürütülemeyeceği uyarısında bulundu.