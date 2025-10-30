  • İSTANBUL
Dünya

Katil İsrail'in suç ortakları: Amazon ve Google!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Katil İsrail'in suç ortakları: Amazon ve Google!

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, İsrail hükümeti 2021 yılında ABD’li teknoloji devleri Google ve Amazon ile yaptığı bulut hizmeti anlaşmasına özel bir madde ekletti. Buna göre İsrail, bulut verilerinin yabancı kolluk kuvvetleri tarafından incelenmesi halinde, sistem üzerinden şifreli bir bildirim almayı talep etti. Haberde, her iki şirketin de bu koşulu kabul ettiği iddia edildi.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, İsrail hükümeti 2021 yılında ABD’li teknoloji devleri Google ve Amazon ile yaptığı bulut hizmeti anlaşmasına özel bir madde ekletti. Buna göre İsrail, bulut verilerinin yabancı kolluk kuvvetleri tarafından incelenmesi halinde, sistem üzerinden şifreli bir bildirim almayı talep etti. Haberde, her iki şirketin de bu koşulu kabul ettiği iddia edildi.

The Guardian'ın ifşa ettiği "Nimbus Projesi" belgeleri, Google ve Amazon gibi küresel teknoloji tekellerinin, terörist İsrail'in talepleri karşısında nasıl diz çöktüğünü ortaya koydu. Yapılan anlaşma, terörist İsrail'in Filistinlilere yönelik kitlesel gözetim ve soykırım politikalarını "Batılı" şirketlerin teknolojik altyapısıyla güvence altına aldığını ve bu suç ortaklığının "göz kırpma mekanizması" gibi özel güvencelerle korunduğunu kanıtlıyor.

The Guardian'ın elde ettiği belgelere dayandırdığı haberinde, İsrail hükümeti ile Google ve Amazon şirketleri arasında 2021'de imzalanan 1,2 milyar dolarlık Nimbus Projesi adlı anlaşmanın detayları aktarıldı.

Haberde, küresel çapta faaliyet gösteren bu şirketlerin bulut hizmetlerinde depoladığı verilerin yabancı kolluk kuvvetlerinin eline geçme ihtimaline karşı İsrail'in, Google ve Amazon'dan diğer ülkelerde uymak zorunda oldukları yasal yükümlülükleri görmezden gelmelerini talep ettiği belirtildi.

İsrail hükümeti, anlaşma kapsamına 'göz kırpma mekanizması' adlı şifreli uyarı sisteminin dahil edilmesi konusunda talepte bulundu.

Google ve Amazon, bulut sistemlerindeki İsrail'e ilişkin verileri yabancı ülkelerin kolluk kuvvetleriyle paylaşmak zorunda kaldıklarında Tel Aviv yönetimini uyarmalarını içeren bu talebi kabul etti.

Buna göre, şirketlerin böyle bir durumla karşılaşmaları halinde İsrail'e 24 saat içinde ödeme yapmaları ve gönderilecek tutarın, verilerin paylaşıldığı ülkenin telefon koduna göre belirlenmesi kararlaştırıldı.

Google ve Amazon, gazeteye yaptıkları açıklamada, söz konusu mekanizmanın varlığını reddetti.

İsrail'in şirketler için belirlediği diğer sıkı tedbirler

Öte yandan, Google ve Amazon'un aktivistlerin ya da yatırımcıların baskısıyla işbirliğinden vazgeçmesinden endişe eden İsrail hükümeti, sözleşmeye bazı katı denetim tedbirlerinin eklenmesini talep etti.

Bu tedbirler arasında, Google ve Amazon'un hizmet şartlarının ihlal edildiğini tespit etseler dahi İsrail'in erişimini askıya alamaması veya iptal edememesi koşulu da yer aldı.

Şirketler, aynı zamanda İsrail devlet kurumlarının, güvenlik servislerinin ve askeri birimlerinin bulut hizmetlerini nasıl kullandığına yönelik kısıtlama da getiremiyor.

İsrail, Microsoft'un devre dışı bıraktığı hizmetleri Amazon'a taşımak istedi
Haberde ayrıca İsrail'e bulut hizmeti sunduğu bilinen Microsoft firmasının da Nimbus Projesi'ne dahil olmak istediği fakat Tel Aviv'in talep ettiği sıkı önlemlerden bazılarını kabul etmediği için anlaşmaya dahil olmadığı ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ve Batı Şeria'daki sivillerin gözetiminde kullanıldığı Microsoft bulut hizmetlerinin eylülde askıya alınmasının ardından bu şirketin bulut hizmetlerinde depoladığı verileri Amazon'un veri merkezlerine aktarmak istediği de öne sürüldü.

Nimbus Projesi

Nimbus Projesi, veri depolama, toplama, analiz etme, veriler üzerinden motive ve özellik tanımlama ile bu bilgilerden yola çıkarak olası veri ve desen tahminleri yapmayı sağlayan bir bulut bilişim ve makine öğrenimi sistemi olarak tanımlanıyor.

Projenin sözleşmesi, Nisan 2021'de İsrail ile Google ve Amazon şirketleri arasında imzalandı.

İsrail Maliye Bakanlığı, 21 Nisan 2021'de anlaşmaya ilişkin açıklamasında, İsrail'in yaklaşık 1,2 milyar dolarlık yatırımla kendi yerel bulut depolama sunucu merkezlerini kurmasını sağlayacak devasa bir devlet ihalesi olan Nimbus Projesi'ni, Google ve Amazon'un kazandığını duyurdu.

Söz konusu sistem, İsrail ve ordusunun sağladığı tüm veri tabanları, kaynakları, hatta sokak ve dron kameraları gibi canlı gözlem kaynaklarındaki tüm verileri kendinde toplayabilme özelliğine sahip.

