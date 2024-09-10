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Dünya Katil İsrail'in katliam bombardımanında cesetler eridi
Dünya

Katil İsrail'in katliam bombardımanında cesetler eridi

Yeniakit Publisher
2024-09-10 19:37:00 -
Katil İsrail'in katliam bombardımanında cesetler eridi

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda bombardımanın şiddetiyle bazı cesetlerin eridiği ve geride hiçbir iz kalmadığı açıklandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, El-Mevasi katliamındaki can kayıplarıyla ilgili Medya Ofisi ile Sağlık Bakanlığının açıkladığı sayıların birbiriyle çeliştiğine dair basında çıkan haberlere işaret edildi.

İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'ta sivillere karşı işlediği katliamda ölenlerle ilgili bir çelişki olmadığı vurgulanan açıklamada, "Gazze'deki Sağlık Bakanlığı hastanelere ulaşan rakamları baz alıyor. Medya Ofisi ise katliamda şehit düşenlerin toplam sayısını teyit ederek veriyor." ifadeleri kullanıldı.

Dolayısıyla Medya Ofisi olarak açıkladıkları ölü sayısının hem hastanelere ulaşanları, hem de henüz enkaz altından çıkarılamayanları kapsadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Han Yunus'un El-Mevasi bölgesindeki katliamda 40 kişi şehit edildi, 60'tan fazla kişi yaralandı. Şehit düşenlerden 19'u hastanelere ulaştırılırken, hastanelere henüz ulaştırılamayan 22 şehidin ismini teyit etmiş durumundayız. Çünkü işgalcilerin kullandığı dev bombalar, yerinden edilmiş sivillerin ortasına düştü. Bu nedenle de bombanın düştüğü noktada bulunan insanların cesetlerinden iz kalmadı."

Dev bombaların düşmesinin ardından 3 patlama meydana geldiği belirtilen açıklamada, "Bombardıman ve sonrasındaki 3 patlamada eriyen cesetlerden hiçbir iz bulamadık. Yani bombaların düştüğü noktada şu ana kadar ceset bulunamadı ve bölgedeki arama çalışmaları da sürüyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail savaş uçakları, Han Yunus'un batısında "güvenli olduğu" iddia edilen El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara saldırı düzenlemişti.

Saldırının şiddetiyle bölgede metrelerce derinlikte 3 çukur oluştuğu, en az 20 ila 40 çadırın yandığı ve yok olduğu, çok sayıda kişinin kumların altına gömüldüğü bildirilmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi söz konusu saldırıda 40 kişinin öldüğünü açıklarken, Sağlık Bakanlığı ise ölü sayısını 19 olarak duyurmuştu.

Kaynak: AA

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