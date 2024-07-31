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Dünya Katil İsrail'den son dakika savaş açıklaması!
Dünya

Katil İsrail'den son dakika savaş açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-07-31 19:18:00 -
Katil İsrail'den son dakika savaş açıklaması!

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, İsrail ve Hizbullah arasında artan gerilime değinerek savaş konusunda açıklamalarda bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, İsrail ve Hizbullah arasında artan gerilimin ardından mevkidaşlarına mektup gönderdi.

"İSRAİL TOPYEKÛN BİR SAVAŞLA İLGİLENMİYOR"

Katz, İsrail’in Hizbullah ile savaş istemediği belirterek, "İsrail topyekûn bir savaşla ilgilenmiyor ancak bunu önlemenin tek yolu BM’nin 1701 sayılı kararın derhal uygulanmasıdır" dedi.

"BMGK'NIN 1701 SAYILI KARARI UYARINCA SİLAHSIZLANMALARI TALEP EDİLMELİ"

Katz, "Dünya şu anda İsrail'i desteklemeli ve Hizbullah'ın saldırılarına derhal son vermesini, Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesini ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı uyarınca silahsızlanmasını talep etmelidir. İsrail'in kuzeyindeki evlerini terk etmek zorunda kalan on binlerce İsrailli güvenli bir şekilde evlerine dönmelidir" ifadelerini kullandı.
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İSRAİL DÜN BEYRUT’U VURMUŞTU

İsrail, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenlemişti. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr'un hedef alındığı aktarılan saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 83 kişi de yaralanmıştı. Hizbullah kaynaklarından yapılan açıklamada ise Fuad Shukr’un enkaz altında olduğu iddia edilmiş, Shukr’un hayatını kaybedip kaybetmediği ise netlik kazanmamıştı.

HANİYE'NİN İRAN'DA SUİKASTA UĞRAMASI

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Kaynak: İHA

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