Katil İsrail'den şaşırtmayan tavır! Soykırımı tanımadı

İsrail’in Sırbistan Büyükelçisi Jahel Vilan, Srebrenitsa’da yaşananların soykırım olduğuna inanmadıklarını savundu.

Soykırımcı İsrail’in Büyükelçisi Vilan, “Srebrenitsa'da yaşananlara ilişkin soykırım terimini hiçbir zaman kabul etmedik. Orada kesinlikle çok ciddi bir savaş suçu işlendi ancak İsrail’in bakış açısına göre bu soykırım terimini temsil etmiyor.” dedi.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, İsrail'in Belgrad Büyükelçisi Yahel Vilan'ın geçmişte yaptığı benzer açıklamaya tepki göstererek, "Siz diplomasinin ve insanlığın yüz karasısınız." ifadelerini kullanmıştı.

Nazi olaylarını dünyaya "Yahudi soykırımı" diye dikte eden Siyonist İsrail, Bosna'daki Srebrenitsa Soykırımı'nı uluslararası kamuoyunun aksine hep inkar etti.

İsrail’in inkar ettiği Srebrenitsa Soykırımı, 11 Temmuz 1995 tarihinde, Bosna Savaşı sırasında meydana geldi. Sırp güçlerinin, Bosna-Hersek’in Srebrenitsa kasabasına gerçekleştirdiği saldırıda 8 binden fazla Boşnak sivil şehit edildi. Olay, Bosna-Hersek’teki etnik temizliğin en acımasız örneklerinden biri olarak tarihe geçti. Srebrenitsa katliamı Birleşmiş Milletler tarafından soykırım olarak tanımlandı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi de Srebrenitsa’daki katliamı soykırım olarak nitelendirerek suçlulara çeşitli cezalar verdi.

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Ayrıca 2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 11 Temmuz tarihini “Uluslararası Srebrenitsa Soykırımını Anma Günü” ilan etti.

Soykırımcı İsrail o dönem de bu karara destek oyu vermedi.