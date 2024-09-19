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Dünya Katil İsrail’den Lübnan'a hava saldırısı
Dünya

Katil İsrail’den Lübnan'a hava saldırısı

Yeniakit Publisher
2024-09-19 21:54:00 - 2024-09-19 22:41:59
Katil İsrail’den Lübnan'a hava saldırısı

Katil İsrail ordusu, Lübnan’da çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenledi.

Bölgedeki görgü tanıkları, İsrail ordusunun hava saldırılarında birçok noktanın hedef alındığını belirtti. Saldırılar nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden dumanlar yükseldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise İsrail ordusunun hava saldırıları düzenlediği noktalardan alevler yükseldiği görüldü.

Resmi olmayan kaynaklar, İsrail ordusunun 50'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

Saldırılara ilişkin henüz Lübnan makamlarından ve İsrail ordusundan açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın bugün yaptığı konuşmadan önce Lübnan'ın güneyine yoğun hava saldırıları düzenlemişti.

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