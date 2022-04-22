Katil İsrail’den büyük çakallık

YENİ AKİT / ANKARA

İşgalci İsrail’in, Mescid-i Aksa’da zulmettiği mazlum Filistinlilerin kendilerini savunduğu görüntüleri İsrail Büyükelçiliği sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak katil devletini masum göstermeye çalıştı. Büyükelçilik tarafından yapılan paylaşımlarda, “Bugün sabah saatlerinde yüzlerce aşırılıkçı Tapınak Tepesi'nde taş ve havai fişek atarak şiddet eylemleri gerçekleştirdi. Saldırılara rağmen İsrail polisi Mescidi Aksa Camii'nde devam eden ibadet bitene kadar müdahalede bulunmadı. Olaylar sırasında, küçük bir İslamcı aşırılıkçı grup Mescidi Aksa'nın hakimiyetini ele geçirmeye çalıştı. İçeride ibadet eden ve Ramazanı idrak eden Müslümanları zorla dışarı çıkarmaya çalıştı. Aşırılıkçı eylemciler yine ibadetin devam ettiği Ağlama Duvarı tarafına da taş atmaya başladı. Şiddetin artması üzerine polis, toplumsal olaylara müdahale araçları ile eylemcileri geri püskürttü. Protestolar sırasında maskeli bir eylemcinin yanı sıra bir polis memuresi de yaralandı ve hastaneye transfer edilerek tedavi altına alındı. Filistin Kızılay'ı ise 4 yaralı olduğunu bildirdi.

Bu sabah Filistinli aşırılıkçı göstericilerin bu eylemlerinin müdahale ile sonlandırılmasının ardından binlerce Müslüman Mescidi Aksa'da ibadetlerine tekrar devam etmeye başladı. Tüm uluslararası toplumu ve tarafları devam eden Ramazan'ın ve Hamursuz Bayramı'nın önümüzdeki günlerde huzurla ve barış içinde idrak edilebilmesine katkı sağlamaya, yaşanan olayları kınamaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.