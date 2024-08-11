Katil İsrail'den ABD'ye ateşkes resti! 'Boyun eğmeyeceğiz'

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, sosyal medya hesabı üzerinden, ABD, Mısır ve Katar'dan gelen "Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanmalı" çağrısına itirazını yineleyerek ABD'yi hedef aldı.

'ABD'DEN, İSRAİL'İN KARARLARINA SAYGI DUYMASINI BEKLİYORUM'

ABD'nin tavrına ve İsrail'i bölgesel tehditlere karşı korumasına saygı duyduğunu ifade eden Smotrich, "ABD'den İsrail demokrasisine ve seçilmiş yetkililerinin güvenlik konusundaki kararlarında saygı beklediğini" ifade etti.

'İSRAİL DIŞ BASKIYA BOYUN EĞMEYECEK'

Smotrich, "ABD'nin el-Kaide'ye teslim olmayacağı gibi İsrail'in de kendi güvenliğini tehlikeye atacak bir baskıya boyun eğmeyeceğini" ileri sürdü.

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'ABD'NİN ÇAĞRISI HAMAS'A TESLİM OLMA ANLAŞMASI'

ABD, Mısır ve Katar'ın "Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanmalı" çağrısını "Hamas'a teslim olma anlaşması" diye niteleyen Smotrich, İsrail'in güvenliğini tehlikeye atacak bir anlaşmaya "tüm gücüyle karşı çıkacağını" kaydetti.