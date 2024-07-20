Katil İsrail, Yemen'e saldırı başlattı!
İsrail savaş uçakları, Yemen'e hava saldırısı başlattı.
Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırılarını sürdüren İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeye daha saldırı başlattı.
İSRAİL, YEMEN'E SALDIRDI
İsrail merkezli Haaretz gazetesinde yer alan habere göre İsrail savaş uçakları, Yemen'in Hudeyde kentine hava saldırısı başlattı.
Saldırıda Hudeyde limandaki petrol yüklü tankerler havaya uçtu.
İsrail'in saldırılarının, Husilerin Perşembe günü İHA ile Tel Aviv’deki ABD Elçiliği’ne yakın bir binayı vurmasına misilleme olduğu iddia edildi.
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