  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan! “Kıbrıs'a deniz üssü yaparız”

Aydos ormanında yangın çıktı! Ekipler harekete geçti

Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Irak Cumhurbaşkanı Reşid'in eşinden Türkiye’ye çirkin suçlama

Hazır uçağa binmedi, transfer yattı! Kartal'ı çıldırtan hareket

Böyle orta saha kararı görülmedi: Sorun çözüldü ama bu iş artık… Yeni orta saha İngiltere Premier Lig'den!

Bir başka açıdan Lozan! “Yurtta sulh, cihanda sulh” mu? “Hazır ol cenge ister isen sulh u salâh”mı?

Yemen'in İsrail'e karşı mücadelesi Efendimiz'in (sav) hadis-i şerifini hatırlattı!

İsrail'in kalbi vuruldu! Husilerden balistik füze saldırısı

Erdoğan müjdeyi duyurdu: Yenisini alıyoruz!

Başıboş köpekle mücadele edelim de bu olacak iş mi? Sokakta yatan köpeği acımasızca darbettiler
Dünya Katil İsrail Refah'a saldırdı: Çok sayıda şehit ve yaralı var
Dünya

Katil İsrail Refah'a saldırdı: Çok sayıda şehit ve yaralı var

Yeniakit Publisher
2024-07-21 18:47:00 -
Katil İsrail Refah'a saldırdı: Çok sayıda şehit ve yaralı var

Katil İsrail ordusunun insansız hava aracının (İHA) Gazze Şeridi'nin en güneyindeki Refah kentinde Filistinlilerin bulunduğu bir noktayı hedef alması sonucu çok sayıda Filistinlinin şehit olduğu ve yaralandığı açıklandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ketinde bulunan Nasır Hastanesinden yapılan açıklamada, Refah'ta düzenlenen İHA saldırısında şehit olan 3 Filistinlinin hastaneye getirildiği aktarıldı.

ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİ ŞEHİT EDİLDİ

Öte yandan, Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Birimi, İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bir apartmanı hedef alması sonucu çok sayıda Filistinlinin şehit edildiği ve yaralandığını duyurdu.

Gazze’deki Sivil Savunma Birimi saldırıya ilişkin Telegram hesabından açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait topçu birlikleri, Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı bilgisi verildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sivil savunma ekiplerinin ölü ve yaralıları hala tahliye etmeye çalıştıkları ifade edilen açıklamada, rakamlara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: İHA

İsrail katliamlarından kurtulan çocuklar da tehlikede! Gazze'deki atık sularda korkunç tespit
İsrail katliamlarından kurtulan çocuklar da tehlikede! Gazze'deki atık sularda korkunç tespit

Gündem

İsrail katliamlarından kurtulan çocuklar da tehlikede! Gazze'deki atık sularda korkunç tespit

Siyonist dostu Blinken'dan Gazze'de ateşkes açıklaması
Siyonist dostu Blinken'dan Gazze'de ateşkes açıklaması

Dünya

Siyonist dostu Blinken'dan Gazze'de ateşkes açıklaması

Katil İsrail'den soykırım! Gazze'de şehit sayısı artıyor
Katil İsrail'den soykırım! Gazze'de şehit sayısı artıyor

Dünya

Katil İsrail'den soykırım! Gazze'de şehit sayısı artıyor

Katil İsrail'den soykırım! Gazze'de şehit sayısı artıyor
Katil İsrail'den soykırım! Gazze'de şehit sayısı artıyor

Dünya

Katil İsrail'den soykırım! Gazze'de şehit sayısı artıyor

Gazzeli çaresiz babanın kahreden görüntüsü! 'Dört evladımı arıyorum'
Gazzeli çaresiz babanın kahreden görüntüsü! 'Dört evladımı arıyorum'

Gündem

Gazzeli çaresiz babanın kahreden görüntüsü! 'Dört evladımı arıyorum'

{relation id:1870798 slug:'israil-katliamlarindan-kurtulan-cocuklar-da-tehlikede-gazzedeki-atik-sularda-korkunc-tespit'}

{relation id:1870798 slug:'israil-katliamlarindan-kurtulan-cocuklar-da-tehlikede-gazzedeki-atik-sularda-korkunc-tespit'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23