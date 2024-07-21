Katil İsrail Refah'a saldırdı: Çok sayıda şehit ve yaralı var
Katil İsrail ordusunun insansız hava aracının (İHA) Gazze Şeridi'nin en güneyindeki Refah kentinde Filistinlilerin bulunduğu bir noktayı hedef alması sonucu çok sayıda Filistinlinin şehit olduğu ve yaralandığı açıklandı.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ketinde bulunan Nasır Hastanesinden yapılan açıklamada, Refah'ta düzenlenen İHA saldırısında şehit olan 3 Filistinlinin hastaneye getirildiği aktarıldı.
ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİ ŞEHİT EDİLDİ
Öte yandan, Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Birimi, İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bir apartmanı hedef alması sonucu çok sayıda Filistinlinin şehit edildiği ve yaralandığını duyurdu.
Gazze’deki Sivil Savunma Birimi saldırıya ilişkin Telegram hesabından açıklama yayımladı.
Açıklamada, İsrail ordusuna ait topçu birlikleri, Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı bilgisi verildi.
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Sivil savunma ekiplerinin ölü ve yaralıları hala tahliye etmeye çalıştıkları ifade edilen açıklamada, rakamlara ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: İHA
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