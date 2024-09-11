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Dünya Katil İsrail mülteci kamplarına saldırıyor! 7 Filistinli şehit oldu
Dünya

Katil İsrail mülteci kamplarına saldırıyor! 7 Filistinli şehit oldu

Yeniakit Publisher
2024-09-11 02:50:00 -
Katil İsrail mülteci kamplarına saldırıyor! 7 Filistinli şehit oldu

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk, 2'si kadın 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in, Kudüs Açık Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ekrem en-Neccar'ın Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki evini bombaladığını belirtti.

Saldırıda ölen 3'ü çocuk, 2'si kadın 7 kişinin cesedinin enkazdan çıkarıldığını kaydeden Basal, hala evin enkazı altında kayıp kişilerin olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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