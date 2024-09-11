Katil İsrail mülteci kamplarına saldırıyor! 7 Filistinli şehit oldu
İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk, 2'si kadın 7 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in, Kudüs Açık Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ekrem en-Neccar'ın Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki evini bombaladığını belirtti.
Saldırıda ölen 3'ü çocuk, 2'si kadın 7 kişinin cesedinin enkazdan çıkarıldığını kaydeden Basal, hala evin enkazı altında kayıp kişilerin olduğunu ifade etti.
Kaynak: AA