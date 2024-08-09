Katil İsrail Lübnan'da saldırılarına devam ediyor
Katil İsrail ordusuna ait hava araçlarının Lübnan'ın güneyinde bir aracı vurduğu bildirildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail güçleri, Sayda kentindeki Hasbaya kavşağında seyir halindeki bir aracı vurdu.
Söz konusu araca 2 füzenin isabet ettiği belirtilirken, can kaybına ilişkin ise bir detay paylaşılmadı.
Hamas yetkilisi şehit oldu
Araçta bulunan Hamas Hareketi yetkilisi Samir el-Hac olay yerinde şehit oldu.
Saldırı sırasında benzin istasyonunda sıra bekleyen Nesim Nasr ve İman Avda isimli 2 sivil de yaralandı.
Kaynak: AA
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