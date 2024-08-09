  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yabancı ülke, Türk savunma sanayii devinin kapısını çaldı! 2 milyon dolara el sıkıştılar

CHP'de ortalık karıştı! Şok sözler: 'Siyasi kariyerizm zehirdir'

ASELSAN yerli üretime damga vurdu! Artık o teknolojide dışa bağımlı değiliz

Cihat Yaycı ‘gizli ajandaları Türkiye’ diyerek kritik uyarıyı yaptı: Ey Türk milleti uyanın

Diyarbakır havaya uçacak! Erdoğan'dan büyük kıyak

Yurt dışı çıkış harcı için yeni karar!

İnstagram ne zaman açılacak? TikTok kapatılacak mı? Bakan Uraloğlu’dan flaş açıklamalar

F-35 için şok eden karar!

İşte ülkelerin istihbarat örgütleri! İlk kez duyacaksınız... Her kılığa girip sessiz sedasız sızıyorlar

Yönettikleri belediyeden haberleri yok İmamoğlu’nun sağ kolu fena çuvalladı
Dünya Katil İsrail Lübnan'da saldırılarına devam ediyor
Dünya

Katil İsrail Lübnan'da saldırılarına devam ediyor

Yeniakit Publisher
2024-08-09 19:41:00 - 2024-08-09 20:13:52
Katil İsrail Lübnan'da saldırılarına devam ediyor

Katil İsrail ordusuna ait hava araçlarının Lübnan'ın güneyinde bir aracı vurduğu bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail güçleri, Sayda kentindeki Hasbaya kavşağında seyir halindeki bir aracı vurdu.

Söz konusu araca 2 füzenin isabet ettiği belirtilirken, can kaybına ilişkin ise bir detay paylaşılmadı.

Hamas yetkilisi şehit oldu

Araçta bulunan Hamas Hareketi yetkilisi Samir el-Hac olay yerinde şehit oldu.

Saldırı sırasında benzin istasyonunda sıra bekleyen Nesim Nasr ve İman Avda isimli 2 sivil de yaralandı.

Kaynak: AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Seri katil ruhu devrede! İşte İsrail'in "Lavanta Operasyonu" ile ilgili şok gerçekler
Seri katil ruhu devrede! İşte İsrail'in “Lavanta Operasyonu” ile ilgili şok gerçekler

Medya

Seri katil ruhu devrede! İşte İsrail'in “Lavanta Operasyonu” ile ilgili şok gerçekler

İran’dan İsrail’e Çin işkencesi! O taktik, bir gece değil, korkudan her gece öldürüyor
İran’dan İsrail’e Çin işkencesi! O taktik, bir gece değil, korkudan her gece öldürüyor

Medya

İran’dan İsrail’e Çin işkencesi! O taktik, bir gece değil, korkudan her gece öldürüyor

"Türkiye, İran, Mısır veya Suudi Arabistan gibi değil" diyerek İsrail'i uyardılar: Büyük zorluk çıkarabilirler
"Türkiye, İran, Mısır veya Suudi Arabistan gibi değil" diyerek İsrail'i uyardılar: Büyük zorluk çıkarabilirler

Gündem

"Türkiye, İran, Mısır veya Suudi Arabistan gibi değil" diyerek İsrail'i uyardılar: Büyük zorluk çıkarabilirler

Siyonistler ağır kayıp verdi! Mücahitler İsrail tanklarını böyle avlıyor
Siyonistler ağır kayıp verdi! Mücahitler İsrail tanklarını böyle avlıyor

Dünya

Siyonistler ağır kayıp verdi! Mücahitler İsrail tanklarını böyle avlıyor

İsrail'in sistematik silahı: Gazzeliler göçe zorlanıyor! Dünya sadece izliyor
İsrail'in sistematik silahı: Gazzeliler göçe zorlanıyor! Dünya sadece izliyor

Dünya

İsrail'in sistematik silahı: Gazzeliler göçe zorlanıyor! Dünya sadece izliyor

Film tadında operasyon! El Kassam Tugayları İsrail tanklarını tuzağa düşürdü.. Çok keyifli tıkla izle
Film tadında operasyon! El Kassam Tugayları İsrail tanklarını tuzağa düşürdü.. Çok keyifli tıkla izle

Dünya

Film tadında operasyon! El Kassam Tugayları İsrail tanklarını tuzağa düşürdü.. Çok keyifli tıkla izle

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23