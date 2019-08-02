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Katil İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

Katil İsrail, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı protestosunda 2 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.

02 Ağustos 2019 Cuma 17:45
Katil İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

Katil İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahalesinde 2 kişi plastik mermiyle yaralandı.

Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında, cuma namazının ardından İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için toplandı.

İsrail askerleri Filistinli göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler de askerlere taş atarak karşılık verdi.

Filistin Halk Direniş KomiteleriKefr Kaddum Beldesi Koordinatörü Murad Iştivi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesindeki gösteriye müdahalesinde 2 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığını, birçok göstericinin de gazdan etkilendiğini söyledi.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 17:45
  1. İsrail
  2. Batı Şeria
  3. Yahudi yerleşim
  4. Filistin Halk Direniş Komiteleri
  5. Kefr Kaddum Beldesi Koordinatörü Murad Iştivi
  6. Ayrım (Utanç) Duvarı
  7. Aksa İntifadası

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