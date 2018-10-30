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Katil İsrail güçleri 12 Filistinliyi gözaltına aldı

Katil İsrail askeri işgal altındaki Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

30 Ekim 2018 Salı 10:35
Katil İsrail güçleri 12 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'da gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 12 Filistinli evlerinde gözaltına alındı.

Açıklamada, gözaltına alınan Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu, 11'i milletvekili ve 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 10:35
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  3. filistin
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