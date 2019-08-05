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Katil İsrail, Filistin köyü Arakib'i 149'uncu kez yıktı

İsrail güçleri, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan Filistinlilerin yaşadığı Arakib köyündeki evleri 149'uncu kez yıktı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 19:55
Katil İsrail, Filistin köyü Arakib'i 149'uncu kez yıktı

Arakib'i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köye baskın düzenleyen İsrail güçlerinin köydeki evleri yıktığını söyledi.

İsrail'in Temmuz 2010'dan bu yana Arakib köyünde 149'uncu defa yıkım gerçekleştirdiğini belirten Turi, "Sıcak havaya ve Kurban Bayramı'na sayılı günler kalmasına rağmen İsrail güçleri köydeki evleri yıkmakta ısrar etti. Kadınları, çocukları ve yaşlıları evsiz bıraktı." dedi.

Son zamanlarda İsrail'in yıkımları arttırdığına dikkati çeken Turi, daha önce yaptıkları gibi evleri tekrar kuracaklarını ve köyü terk etmeyeceklerini vurgulayarak, "Köyümüzü yeniden inşa edeceğiz. Ne olursa olsun topraklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu topraklardan çıkmayacağız." diye konuştu.

İsrail'in ilk yıkımı Temmuz 2010'da yaptığı Arakib köyünde, 80'den fazla İsrail vatandaşı Filistinli yaşıyor. İsrail yönetimi, köyün yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, İsrail'in kurulmasından çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını vurguluyor.

Köylüler, İsrail güçlerinin her yıkım işleminin ardından ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor.

Necef bölgesindeki diğer köylerde olduğu gibi elektrik ve su gibi zorunlu hizmetleri sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail şimdiye kadar, 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümüne el koydu.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 19:55
  1. Arakib köyü
  2. Filistin
  3. İsrail

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