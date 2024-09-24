Katil İsrail Beyrut'a yeniden saldırdı: 6 ölü 15 yaralı
İsrail ordusu, Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 6 kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını açıkladı. Güvenlik kaynakları, saldırıda Hizbullah komutanı İbrahim Kubeysi'nin öldüğünü açıkladı.
İsrail ordusu, Lübnan'a saldırılarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırıya ilişkin detayların daha sonra verileceği aktarıldı. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise Beyrut'a yönelik saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
"Hizbullah komutanı İbrahim Kubeysi öldürüldü"
Lübnanlı güvenlik kaynakları, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Ghobeiry'de 6 katlı bir binayı hedef aldığını, saldırıda Hizbullah komutanlarından İbrahim Kubeysi'nin öldürüldüğünü öne sürdü.
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