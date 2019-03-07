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Katil İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli çocuk defnedildi

Terörist İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında dün düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde yaralanan ve şehit düşen 15 yaşındaki Seyfeddin Ebu Zeyd toprağa verildi.

07 Mart 2019 Perşembe 15:02
Katil İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli çocuk defnedildi

Gazze'nin doğusunda düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan ve bugün sabah saatlerinde hayatını kaybeden Ebu Zeyd'in cenaze namazı, onlarca Filistinlinin katılımıyla Ez-Zeytun mahallesindeki Musab bin Umeyr camisinde kılındı. 

Ebu Zeyd'in naaşı, bölgedeki kabristana defnedilirken, cenaze evinde duygusal anlar yaşandı.

"Küçük bir çocuktu"

Filistinli şehit Ebu Zeyd'in annesi Maha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Seyf küçük bir çocuktu, soğukkanlılıkla öldürülmesi için ne yaptı?" dedi. 

Oğlunun barışçıl gösterilere katılmak için dün akşam saatlerinde evden çıktığını söyleyen Maha, "Geç kalmayacağını söylemişti ancak artık asla eve dönmeyecek." diye konuştu.  

Filistinli anne, tüm dünyayı, "İsrail'in Gazze'de kadın ve çocuklar aleyhinde işlediği suçları durdurmaya" çağırarak, "İsrail, kadın, çocuk, genç demeden Filistinlileri soğuk kanlılıkla öldürüyor." ifadesini kullandı. 

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu. 

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:02
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