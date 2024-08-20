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Dünya Katil İsrail açlığa mahkum etti! Gazze'ye yardım ulaştırmak imkansız hale geldi
Dünya

Katil İsrail açlığa mahkum etti! Gazze'ye yardım ulaştırmak imkansız hale geldi

Yeniakit Publisher
2024-08-20 21:04:00 -
Katil İsrail açlığa mahkum etti! Gazze'ye yardım ulaştırmak imkansız hale geldi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun aldığı son tahliye kararının Gazze'deki ihtiyaç sahibi Filistinlilere yardım ulaştırılmasını imkansız hale getirdiğini açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in hafta sonunda Deir el-Balah Vadisi'nin bazı kısımları için verilen son tahliye emirlerine Selahaddin Yolu'nu da dahil ettiğini öğrendiklerini belirterek "Bu durum, yardım görevlilerinin bu önemli rota boyunca hareket etmesini neredeyse imkansız hale getirdi." dedi.

Gazze Şeridi'nin Akdeniz kıyısındaki sahil yolunun yardımlar için "uygulanabilir bir alternatif olmadığını" vurgulayan Stephane Dujarric, "Bu rota üzerindeki plajlar artık yerinden edilmiş insanlar için geçici barınaklarla dolu." diye konuştu.

Dujarric, "Sonuç olarak, sahil yolu boyunca konvoy hareketleri son derece yavaş ve su kamyonu gibi kritik malzemeler ve hizmetler ihtiyaç sahiplerine hiçbir yerde gereken ölçekte ulaşmıyor." ifadesini kullandı.

İsrail, 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana yayınladığı "tahliye" kararlarıyla Gazze'de yaşayan Filistinlileri sürekli olarak göçe zorluyor. BM verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kaldı.
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Gazze'de oradan oraya savurulan Filistinliler, saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra zorunlu göç nedeniyle zor günler geçiriyor. BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek zorunda kalıyor.

Kaynak: AA

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