Katil İsa Aras Mersinli'nin profilindeki korkunç detay! Dijital dünyadaki Elliot Rodger virüsü
Katil İsa Aras Mersinli'nin profilindeki korkunç detay! Dijital dünyadaki Elliot Rodger virüsü

Kahramanmaraş’taki menfur okul saldırısının ardından aralanan dijital perde, Batı merkezli kokuşmuş ideolojilerin ve siber yankı odalarının evlatlarımızı nasıl birer cinayet makinesine dönüştürdüğünü gözler önüne serdi. Katil zanlısı İsa Aras Mersinli’nin profilinden çıkan ABD’li cani Elliot Rodger detayı, ‘hibristofili’ adı altındaki sapkın hayranlık dalgasının ve dijital dünyanın karanlık dehlizlerinde kurulan ‘suç akademilerinin’ toplumun temel direği olan gençliği hedef aldığını bir kez daha tescilledi.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları, sadece güvenlik açıklarını değil, dijital dünyanın karanlık dehlizlerinde filizlenen ‘çevrim içi radikalleşme’ tehlikesini de gün yüzüne çıkardı. Kahramanmaraş'ta 9 kişinin hayatını kaybettiği facianın faili İsa Aras Mersinli'nin dijital izlerini süren uzmanlar, tüyler ürperten bir bağlantıya ulaştı: Saldırganın WhatsApp profilinde, 2014 yılında ABD'de 6 kişiyi katleden kadın düşmanı Elliot Rodger'ın fotoğrafını kullandığı tespit edildi. Uzmanlar uyarıyor; bu bir "taklit" vakasından öte, dijital ekosistemin bizzat suçlu ürettiği bir sürece dönüşmüş durumda.

Bilişim ve siber suç uzmanlarına göre, sosyal medya ve oyun platformlarındaki "dijital yankı odaları", düşük özdenetim sahibi gençleri birer kuluçka merkezi gibi suça hazırlıyor. ‘Hibristofili’ kavramıyla açıklanan bu durumda; birey, toplumdan dışlanmışlık hissini aşmak için Elliot Rodger gibi canilere hayranlık beslemeye başlıyor ve şiddeti bir "kendini kanıtlama performansı" olarak görüyor. Failin bilgisayarında bulunan 11 Nisan 2026 tarihli ‘eylem planı’ belgesi, bu tehlikenin dijital ortamdan somut dünyaya nasıl kanlı bir geçiş yaptığını kanıtlıyor.

HİBRİSTOFİLİ VE DİJİTAL ‘SUÇ AKADEMİSİ”

Siber Suç Bilimcisi Dr. Ceren Küpeli, suçluya duyulan hastalıklı hayranlığın (hibristofili) dijital mecralarda sistematik olarak beslendiğini vurguluyor. Küpeli'ye göre bu platformlar, suç yöntemlerini teknik bir rehber gibi sunarak gençlerin vicdani bariyerlerini yıkıyor. Fail, kurbanlarını ‘insan’ olarak değil, ‘sistemin piyonları’ veya ‘değersiz nesneler’ olarak etiketlediği an, saldırı kaçınılmaz hale geliyor. Ailelerin, çocuklarının kullandığı ‘intikam’ ve ‘nefret’ dili karşısında tetikte olması hayati önem taşıyor.

DİJİTAL RADİKALLEŞMENİN 3 TEHLİKELİ AŞAMASI

Nefret Dilinin Normalleşmesi: Sert mizah kılıfı altında nefret söyleminin sıradanlaşması.

Suçlu Figürlerin Yücelmesi: Elliot Rodger gibi canilerin "kahraman" veya "ikon" olarak konumlandırılması.

Somut Eylem Planı: Dijital ortamda onaylanan şiddet arzusunun, "geri dönüşü olmayan nokta" olan fiziksel saldırıya dönüşmesi.

AİLELER VE EĞİTİMCİLER İÇİN KRİTİK UYARILAR

Dijital Ayak İzini Takip Edin: Çocuğun profil fotoğrafları, kullandığı rumuzlar ve takip ettiği forumlar riskin ilk işaretidir.

Dil Değişimine Dikkat: "Zorba, piyon, intikam" gibi kelimelerin sık kullanımı narsisistik bir yaralanmanın ve şiddet hazırlığının habercisi olabilir.

Siber İstihbaratın Önemi: Tehdit mesajları "şaka" olarak görülmemeli; her tehdit, fiziksel şiddeti engellemek için yüksek öncelikli risk olarak kodlanmalıdır.

Aidiyet Alanı Oluşturun: Sosyal dışlanmışlık yaşayan çocukların, dijital "yankı odaları" yerine gerçek dünyada bağ kurabileceği alanlara yönlendirilmesi şarttır.

ELLIOT RODGER KİM?

Elliot Rodger, 2014'te ABD Kaliforniya'daki Isla Vista bölgesinde bir üniversite yerleşkesine ve çevresine saldırı düzenleyerek altı kişiyi öldürmüş sonra da kendi hayatına son vermişti. Rodger, olaydan önce çevrim içi platformlarda kadın düşmanı ve nefret içerikli paylaşımlar yapan bir ideolojisiyle ilişkilendirilen kişiydi.

Saldırı, ABD’de gençlerin dijital radikalleşmesi ve çevrim içi nefret kültürü üzerine geniş tartışmalar başlatmıştı. Bu ideoloji, genel olarak kadınlara karşı düşmanca inanışlar besleyen ve bazı canice saldırılarla ilişkilendirilen bir düşünceyi kapsıyor.

En son İngiltere’de Dijital Nefretle Mücadele Merkezi (CCDH) 2022’de 17 bin üyesi ve aylık 2,6 milyon kez ziyaret edilen bu tip düşüncelerin hâkim olduğu forumda bir milyondan fazla paylaşımı taradı. Çalışma, paylaşımlarda her 29 dakikada bir tecavüzden ve ölümlerden bahsedildiğini buldu. O yıldan bugüne bu tarz paylaşımların daha da arttığı düşünülüyor.

