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Dünya Katil İrail'in saldırısında 10 Filistinli öldü
Dünya

Katil İrail'in saldırısında 10 Filistinli öldü

Yeniakit Publisher
2024-06-03 02:58:00 -
Katil İrail'in saldırısında 10 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki iki mülteci kampına düzenlediği saldırıda çoğu kadın ve çocuk 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı ve Nusayrat Mülteci Kampı'nda 2 evi bombaladı.

İsrail ordusunun Bureyc'te "Akl" ailesine ait evi hedef alan saldırısında 6 kadın ve çocuk hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Hayatını kaybeden 6 Filistinlinin cenazesi ve yaralılar Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü, İsrail'in bombaladığı evin enkazı altında kalanları arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

İsrail ordusunun Nusayrat'taki Yirminci Cadde'de "Ebu Nar" ailesine ait evi hedef alması sonucu 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen İsrail ordusunun Musbih bölgesine düzenlediği saldırıda yaralananlar kentteki Avrupa Hastanesine ulaştırıldı.
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 439 Filistinli öldürüldü, 82 bin 627 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Birleşmiş Milletler'in yargı organı UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

Kaynak: AA

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