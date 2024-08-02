Katil, gözlerden kaçırılmak mı isteniyor? Zor zor, çok zor sorular!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Diyorlar ki; “Haniye’nin, İran’ın başkenti Tahran’da şehit edilmesinden İran sorumludur!”

Soruyorum: Füzeyi İran mı attı?

Yine soruyorum: “Füzeyi atan İsrail’i gizlemek için” mi, “İran sorumlu” diyorsunuz?

Kendi içinizde güvenliği daha yüksek seviyede sağlayabilmek için konuyu ayrıntıları ile tartışabilirsiniz.

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Bu kapsamda; İran’ı da, “başkentinizde böyle bir suikast nasıl yaşanabiliyor” diye sorgulayabilirsiniz.

Ama esas katili lanetlemeden, onlar zaten suçlu gibisinden bir şablon cümleyle geçiştirip, tedbir almakta kusurlu olduğunu hepimizin gördüğü, ama sadece yeterince tedbir almakta sorumluluğu olduğu halde, hedefe oturtturursanız..

“Katil, gözlerden kaçırılmak mı isteniyor” sorusuna muhatap olursunuz.

“İran, Hamas lideri Haniye’yi koruyamadı” doğru.

Affedersiniz ama aynı İran kendi Cumhurbaşkanını da koruyamadı. Daha üç ay öncesinde İran cumhurbaşkanı, helikopter kazası diye açıklanan, bence bir suikaste kurban gitti.

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