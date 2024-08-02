  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Katil, gözlerden kaçırılmak mı isteniyor? Zor zor, çok zor sorular!
Gündem

Katil, gözlerden kaçırılmak mı isteniyor? Zor zor, çok zor sorular!

Yeniakit Publisher
2024-08-02 10:52:00 -
Katil, gözlerden kaçırılmak mı isteniyor? Zor zor, çok zor sorular!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Zor zor, çok zor sorular!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Diyorlar ki; “Haniye’nin, İran’ın başkenti Tahran’da şehit edilmesinden İran sorumludur!”

Soruyorum: Füzeyi İran mı attı?

Yine soruyorum: “Füzeyi atan İsrail’i gizlemek için” mi, “İran sorumlu” diyorsunuz?

Kendi içinizde güvenliği daha yüksek seviyede sağlayabilmek için konuyu ayrıntıları ile tartışabilirsiniz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu kapsamda; İran’ı da, “başkentinizde böyle bir suikast nasıl yaşanabiliyor” diye sorgulayabilirsiniz.

Ama esas katili lanetlemeden, onlar zaten suçlu gibisinden bir şablon cümleyle geçiştirip, tedbir almakta kusurlu olduğunu hepimizin gördüğü, ama sadece yeterince tedbir almakta sorumluluğu olduğu halde, hedefe oturtturursanız..

“Katil, gözlerden kaçırılmak mı isteniyor” sorusuna muhatap olursunuz.

“İran, Hamas lideri Haniye’yi koruyamadı” doğru.

Affedersiniz ama aynı İran kendi Cumhurbaşkanını da koruyamadı. Daha üç ay öncesinde İran cumhurbaşkanı, helikopter kazası diye açıklanan, bence bir suikaste kurban gitti.

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

Gazze için meydanlara! Şehid İsmail Haniye'nin son çağrısı
Gazze için meydanlara! Şehid İsmail Haniye'nin son çağrısı

Gündem

Gazze için meydanlara! Şehid İsmail Haniye'nin son çağrısı

Haniye suikastında İran parmağı: Onlara karşı kurban ettiler
Haniye suikastında İran parmağı: Onlara karşı kurban ettiler

Gündem

Haniye suikastında İran parmağı: Onlara karşı kurban ettiler

Tuhaf durum: İsrail, Haniye suikastını üstlenmedi! 'Biz o gece sadece Lübnan'a saldırdık'
Tuhaf durum: İsrail, Haniye suikastını üstlenmedi! 'Biz o gece sadece Lübnan'a saldırdık'

Dünya

Tuhaf durum: İsrail, Haniye suikastını üstlenmedi! 'Biz o gece sadece Lübnan'a saldırdık'

İsmail Haniye'nin cenazesi Katar'a götürüldü
İsmail Haniye'nin cenazesi Katar'a götürüldü

Dünya

İsmail Haniye'nin cenazesi Katar'a götürüldü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23