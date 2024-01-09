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Dünya Katil Gazze'de sıkıştı
Dünya

Katil Gazze'de sıkıştı

Yeniakit Publisher
2024-01-09 07:55:00 -
Katil Gazze'de sıkıştı

Eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Eran Etzion, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin, İsrail'i Gazze'de "stratejik anlamda sıkışmışlık ve çözümsüzlük içine ittiği" eleştirisinde bulundu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan Etzion, ülkenin "stratejik olarak sıkışmış durumda ve çözümsüzlük içinde" olduğunu vurgulayarak, hükümetin ne orduyu ne de ülkeyi "zaferin başlangıcı" olarak tanımlanabilecek bir noktaya taşıyabildiğini belirtti.

Etzion, Başbakan Netanyahu ve onun liderliğindeki hükümeti, "siyasi ve kişisel nedenlerle" stratejik siyasi hedefler belirlemekten de kaçınmakla suçladı.

İsrail ordusunun taktik ve operasyonel "başarılarına" saygı duyduğunu söyleyen Etzion, "Siyasi ve kişisel nedenlerle stratejik siyasi hedefleri belirlemekten ve bu hedeflere ulaşmaktan kaçınan bir başbakan ve hükümetin olduğu başından beri belliydi." dedi.

Etzion, İsrail'in, Netanyahu ve hükümeti yüzünden "bir yol ayrımına" geldiğini dile getirdi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenledi.
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İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 23 bin 84 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

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