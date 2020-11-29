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Dünya Katil Esed'in zulmünden kaçan Suriyeli gazeteciye Fransız polisinden öldüresiye dayak
Dünya

Katil Esed'in zulmünden kaçan Suriyeli gazeteciye Fransız polisinden öldüresiye dayak

Fransa’da tartışmalı güvenlik yasa tasarısına yönelik protesto gösterileri devam ediyor. Polislerin acımasızca darbettiği kişiler arasında eylemleri takip eden 24 yaşındaki foto muhabir Ameer al Halbi de vardı. Fransız polisi tarafından copla yüzüne vurularak dövülen genç gazeteci, 2016 yılında Suriye'deki iç savaştan kaçarak Fransa’ya sığınmıştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 16:39:00 -
Katil Esed'in zulmünden kaçan Suriyeli gazeteciye Fransız polisinden öldüresiye dayak

Fransa'da Paris meydanları başta olmak üzere tüm ülke genelinde büyük eylemler yaşanıyor. Bugün itibarıyla 500 bin kişi Macron'un güvenlik yasa tasarısını protesto ederken, polisler adeta eylemcilere ve basın mensuplarına kan kusturuyor.

Polislerin acımasızca müdahale ettiği, dayak atarak ölüme sürüklediği kişiler arasında 24 yaşındaki foto muhabir Ameer al Halbi de vardı. Al Halbi 2016 yılında Suriye'deki iç savaştan, Esad zulmünden kaçarak Fransa'ya sığınırken, genç foto muhabir, 2020 yılında Macron'un polislerinin şiddetine maruz kaldı.

Polis coplayarak dövdü

AFP ve Polka Magazine için çalışan serbest fotoğrafçı Ameer al Halbi, gösterileri takip ettiği sırada polis tarafından coplanarak dövüldü. Yüzü kanlar içinde kalan Halbi’nin başının çoğu bandajlarla kaplandı.

Olaya şahit olan foto muhabiri Gabrielle Cezard, Halbi’nin küçük bir sokakta polis saldırısına uğradığını ve gözünde ciddi hasar meydana geldiğini belirterek, “Fotoğrafçı olarak tanımlandık ve hepimiz duvara yapıştırıldık. 'Basın! Basın!' Diye bağırdık. Göstericilerin yanından fırlatılan mermiler vardı. Sonra polis, elinde copla saldırdı” dedi.

Suriye’deki iç savaştan kaçarak 2016 yılında Fransa’ya yerleşen 24 yaşındaki foto muhabir, birçok uluslararası ödülün sahibi. Halbi, Suriye Halep'te yıkıntılar arasında kucağında bebek taşıyan bir grup erkeğin olduğu simge fotoğrafı çeken kişi olarak biliniyor.

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