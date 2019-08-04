Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti Suriye'nin eli kanlı diktatörü Beşşar Esed'in kanser hastası olan karısı Esma Esed iyileşti.

Yüz binlerce masum katleden Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın karısı Esma Esad, bir yıl önce yakalandığı kanserini yendi. RT Arapça kanalına konuşan Esed, “Kanserin uzun, yorucu ve ağır bir yolculuk olduğunu biliyoruz. Bu yolculuğun hangi aşamasındasınız?” sorusuna “Yolculuğum sona erdi. Bütün acısı ve yorgunluğu, olumsuz ve hatta olumlu etkileriyle, Allah'a şükür bitti” cevabını verdi.

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