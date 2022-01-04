Katil Esed’e bombalar terör örgütünden!

Suriye’de katil Esed rejimi, İdlib’de yeni saldırı planları için kimyasal gübre arayışına girdi. Rejim güçlerinin Suriye’de Haseke bölgesinde faaliyet gösteren DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı silah kaçakçılarını kullanarak tonlarca kimyasal gübre temin etmeyi planladıkları öğrenildi. Rejimin bu patlayıcılarla İdlib bölgesinde saldırı düzenlemeye hazırlandığı bildirildi.

Kirli propaganda

Rejim güçlerinin saldırılardan da muhalif güçleri ve bölgedeki terörist oluşumları suçlamak suretiyle hava saldırılarına gerekçe üretme planları yaptığı öğrenildi. İdlib’i terörize etmek suretiyle halkı göç etmeye zorlayarak daha fazla alan açma çabasındaki rejim güçlerinin İdlib’i kana bulama planı istihbarata takılırken, bir yandan kimyasal gübre temini arayışındaki rejim güçleri bir yandan da “kimyasal silah saldırısının muhalif gruplarca yapılarak suçun Suriye rejimine atılacağı” propagandasına giriştiği bildirildi.

İdlib’de artan bu söylentiler, rejim destekçilerinin saldırıya zemin hazırladıklarının ve inkâr politikasına devam edeceklerinin bir işareti olarak değerlendirildi.