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Dünya Katil Esed’den kalleş saldırı! Acı haber geldi
Dünya

Katil Esed’den kalleş saldırı! Acı haber geldi

Suriye'deki eli kanlı Beşşar Esed rejiminin Hama kentine gerçekleştirdiği kalleş saldırıda hayatını kaybeden sivillerin sayısının 5'e yükseldiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 16:08:00 -
Katil Esed’den kalleş saldırı! Acı haber geldi

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, bu sabah Hama'de füze saldırısı gerçekleştirdi.

Ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Sivil savunma yetkilileri yaptıkları açıklamada, Esed rejim, Hama'nın Zakkum köyüne düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.

Ölen sivillerin çiftçilerden olduğunu aktaran yetkililer, saldırıda sivil bir araç ve bir traktörün alev alev yanarak kullanılmaz hale geldiğini belirtti.

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