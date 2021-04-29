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Dünya Katil Esed'den kaçanlar ilk kez anlattı: Askere gidenler tezkere alamıyor
Dünya

Katil Esed'den kaçanlar ilk kez anlattı: Askere gidenler tezkere alamıyor

Suriye'de Esed rejiminin kontrol ettiği bölgelerde artan ekonomik kriz nedeniyle muhaliflerin kontrol alanlarına sığınan Ali Tartusi, askere gidenlerin tezkere alamadığını belirterek "10 yıldır askerlik yapanlar var" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 11:57:00 -
Katil Esed'den kaçanlar ilk kez anlattı: Askere gidenler tezkere alamıyor

Esed rejiminin kontrol ettiği Tartus ilinden kaçarak muhaliflere sığınan Ali Tartusi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim bölgesinde yaşanan ekonomik krizin, kendileri için dayanılmaz bir noktaya ulaştığını söyledi.

Ailesinin güvenliğinden endişe ettiği için yüzünün görünmesini istemeyen Tartusi, "Ülkenin ekonomik durumu çok kötü. Halk bir lokma ekmek parası kazanmak için çok çile çekiyor. Rejim vatandaşa yakıt bulamıyor." dedi.

Tartusi, Esed rejiminin memurların maaşlarını ödeyemediğini belirterek "Vatandaşın çoğu yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Araç sahipleri, yakıt almak için akaryakıt istasyonlarında 48 saat sırada bekliyor. Zenginler ise rüşvet vererek alabiliyorlar. Yoksul aileler kışı battaniyeyle ısınarak geçirdi. Vatandaş ekmek bulmakta zorlanıyor." ifadelerini kullandı.

"10 yıldır askerlik yapanlar var"

Rejimin kontrol ettiği bölgelerdeki gençlere çağrıda bulunan Tartusi şöyle devam etti:

"Rejim bölgesindeki gençlerin gelecekleri kayboldu. Çünkü askere giden tezkere alamıyor. 10 yıldır askerlik yapanlar var. Bu yüzden ben buraya (muhaliflerin kontrolündeki bölgeye) geleceğimi kurtarmaya geldim. Eğitimini tamamlamak, iş bulmak ve geleceğimi güvence altına almak için rejim bölgesinden kaçarak İdlib'e geldim."

Muhaliflere sığınanlardan Habib Yazen de Tartus ilinde liman ve deniz kontrolünün Rusya'da olduğunu ve Rusya'nın birçok noktaya gözlem noktası kurduğunu, ülkenin ticaretine el koyduğunu söyledi.

Ülkedeki ekonomik durumun daha kötüye gittiğini vurgulayan Yazen, "Rusya Suriye'de her şeyi kendi çıkarına yönelik uyguluyor. Kimse ülkesinin başka bir ülkeye satılmasını kabul edemez." dedi.

Yazen, Esed rejiminin, vatandaşın ekmeğine göz diktiğini belirterek "Elektrik günde 2 saat geliyor. Kimseye yeteceği kadar ekmek verilmiyor. Ürünler çok pahalı ve pahalanmaya da devam ediyor. Rejim bölgesinde kaldığım sürece hayatımı kuramayacaktım." diye konuştu.

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