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Katil Esed ve destekçileri sivilleri katlediyor!

Katil Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki sivil yerleşimlerine topçu saldırıları gerçekleştiriyor.

09 Mart 2019 Cumartesi 14:00
Katil Esed ve destekçileri sivilleri katlediyor!

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki sivil yerleşimlere yoğun bombardımanı sürüyor.

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, sabah saatlerinde itibaren İdlib'in Han Şeyhun, Serakib ilçelerine, Maarşurin, Naciyye, Tel Mennis ve Der Şarki köylerine, Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamine ve Kefer Zita ilçelerine topçu saldırıları gerçekleştiriyor.

Bu yıl başından itibaren 111 sivil katledildi

İdlib'in güneydoğusundaki sivil yerleşimler sabah saatlerinden bu yana yoğun şekilde bombardımana maruz kalırken, dün gece saatlerinde de Gab Ovası'ndaki Haviz köyüne onlarca top atıldı.

Saldırılara maruz kalan bölgelerdeki evlerin çoğunun boş olması nedeniyle ölü veya yaralı olmadığı kaydedildi.

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçi mutabakatını ihlal ederek, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki sivil yerleşimlere bu yıl başından itibaren yaptıkları hava ve kara saldırılarında en az 111 sivil hayatını kaybetti, 335'ten fazla sivil yaralandı.

Rusya'nın yükümlülüğü bulunuyor

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına aralıklarla devam ediyor. Astana anlaşması çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakatın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

Rejim güçleri, şubatın başından bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarını yoğunlaştırdı. Şubat başından itibaren 8 binden fazla aile Türkiye sınırındaki kamplara göçtü. Türkiye ile Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi korumak için imzalanan mutabakattan bu yana ise 25 binden fazla aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 14:00
  1. Beşşar Esed rejimi
  2. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi
  3. İran destekli yabancı terörist gruplar
  4. Han Şeyhun
  5. İdlib
  6. topçu saldırıları
  7. Soçi mutabakatı
  8. Askeri muhalifler

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