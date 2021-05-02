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Dünya Katil Esed, seçim öncesi 'af' çıkardı
Dünya

Katil Esed, seçim öncesi 'af' çıkardı

Katil Esed, 26 Mayıs'ta yapılması planlanan Devlet Başkanlığı seçimleri öncesi genel af içeren bir kararname çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 19:32:00 -
Katil Esed, seçim öncesi 'af' çıkardı

Suriye’de 2011 yılından bu yana iç savaş ve siyasi problemler devam ederken, Katil Esed rejiminden mahkumlar için yeni af kararı geldi. Suriye’de 26 Mayıs'ta yapılması planlanan Devlet Başkanlığı seçimleri öncesi Esed, 2 Mayıs'tan önce işlenen suçlar için genel af içeren bir kararname çıkardı.

Kararname ile kaçakçılık, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlar ile çocuk suçlulara af sağlandı. Kaçırılan kişinin af tarihinden önce güvenli ve sağlam bir şekilde serbest bırakılması şartıyla adam kaçırma suçu da af kapsamına alındı. Kararname, "suç, kabahat ve ağır suçların failleri için en kapsamlı af kararı" olarak nitelendirildi.
Kararname ile ayrıca, idam cezası ağır işçilik ve müebbet hapis cezasına, ağır işçiliğe dayalı müebbet hapis cezası ise 20 yıl ağır işçiliğe çevrildi.

Silah kaçakçılığı, vatana ihanet, casusluk, düşmanla işbirliği ve ölümle sonuçlanan terör suçları af kapsamı dışında bırakıldı.

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