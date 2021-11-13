Katil Esed rejimine şok! Saldırıya yeniden başladılar

Suriye'nin güneyindeki Dera ili genelinde Esed rejimi güçlerini hedef alan saldırıların devam ettiği bildiriliyor.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre son olarak Dera kırsalındaki Sanameyn yerleşiminde, Baas Partisi'nin Sanameyn liderinin evi saldırıya hedef oldu.

Saldırıda söz konusu ismin yanı sıra biri çocuk iki kişinin daha öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Son saldırılarla beraber Kasım ayında Dera genelinde rejim ve bağlantılı kişilerden ölenlerin sayısının 16'yı aştığı dile getiriliyor.

Rusya ve İran destekli Esed rejimi, 2018 yılının Haziran ayında Suriye'nin güneyinde muhaliflerin elindeki bölgelere yönelik nihai saldırısını başlatmıştı. Saldırıların başlamasından yaklaşık bir ay sonra, 13 Temmuz'da Dera kent merkezi Esed rejimi tarafından ele geçirilmişti. Bu tarihin ardından ülkenin güneyinde muhalifler, kaleleri sayılan bölgeler fiilen kaybetmiş oldu.

Bir süre sonra Esed rejimi Kuneytre ilindeki bölgeleri de ele geçirdi. Böylece Suriye'nin güneyinde muhaliflerin hiçbir hakimiyeti kalmadı. Bölgedeki muhalif güçlerin bir kısmı İdlib'e gitmeyi tercih ederken, bazıları da Esed rejimiyle uzlaşmayı seçti. Rusya aracılığında Esed rejimiyle uzlaşan muhaliflerin bir bölümü silah bıraktı. Bir bölüm muhalif ise Esed rejimine katılarak varlıklarını devam ettirdi.

Silahlı muhalefet taban kazandı

Ancak, af ve uzlaşı anlaşmalarına rağmen Suriye'nin güneyinde Esed rejiminin baskıları devam etti. Zorla askere alma, eski muhalif isimlere yönelik suikastlar, kaçırma gibi uygulamalar giderek arttı. Bu durum, Dera merkezli olmak üzere bölgede silahlı muhalefetin tekrar taban kazanmasına yol açtı.

Muhalif güçler bölgede gerilla tipi saldırılarına 3 yılı aşkın süredir devam ediyor.

Kaynak: Mepa News