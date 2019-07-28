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Katil Esed rejiminden saldırı: Ölü ve yaralılar var

Katil Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenlediği hava saldırısında 6 kişi öldü.

28 Temmuz 2019 Pazar 13:36
Katil Esed rejiminden saldırı: Ölü ve yaralılar var

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yoğun hava saldırıları sürüyor. Rejimin, İdlib'in Eriha ilçesi ile Maarşurin köyüne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 6 sivil hayatını kaybederken, 18 sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, Esed rejimine ait savaş uçaklarının sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki İdlib'in Eriha ilçesi, Maarşurin ile Temlea köylerine, Hama ilinin Kefer Zita ile Latamine ilçelerine saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Gözlemevine göre, Rus savaş uçakları da Hama'nın Kefer Zita ile Latmine ilçelerine saldırdı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, rejimin düzenlediği hava saldırılarında Eriha ilçesinde 5 ve Maarşurin köyünde 1 olmak üzere toplam 6 sivil yaşamını yitirdi, 18 sivil yaralandı.

Yoğun hava saldırıları devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Rusya ve Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne geçen hafta başından bu yana gerçekleştirdiği hava ve kara saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 102'e yükseldi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum 

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar, aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı, Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 13:36
  1. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi
  2. Rusya
  3. İdlib saldırı

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