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Katil Esed rejimi yine çocukları hedef aldı

Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların Halep ilinin batısında bulunan yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda biri çocuk 2 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

22 Ocak 2019 Salı 23:56
Katil Esed rejimi yine çocukları hedef aldı

Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Halep ilinin batısında bulunan yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda biri çocuk 2 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.

Rejim güçleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarında yer alan ve Soçi mutabakatı kapsamında ağır silahlardan arındırılan bölgedeki askeri muhaliflerin cephe hatlarına ve sivil yerleşimlere gün boyu saldırılarını sürdürdü.

Hama'nın kuzeyindeki Kefer Zita, Latemne ve Morik ilçeleri çevresine, Halep'in batı kırsalındaki Havir köyüne ve İdlib'in güneydeki Cercenaz beldesi ile Tüh köyüne, rejim güçleri tarafından yoğun topçu atışı ve roket saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Halep Sivil Savunma Müdürü (Beyaz Baretliler) Ömer Hac Ubeyda, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Havir köyüne yoğun topçu atışı saldırısı sonucu biri çocuk 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 6 sivilin yaralandığını bildirdi.

Hac Ubeyda, yaralıların arasında durumu ağır olanların bulunduğunu ifade etti. Öte yandan rejim güçlerinin gün boyu düzenlediği topçu saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı.

Onlarca sivil hayatını kaybetti

Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) geçen ay yayımladığı raporda, İdlib'de Esed rejimi güçlerinin, Soçi mutabakatının imzalandığı 17 Eylül 2018'den 24 Aralık 2018'e kadar düzenlediği saldırılarda 6'sı kadın, 22'si çocuk 45 sivilin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Rejim güçlerinin saldırıları sürerken askeri muhalifler, mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim 2018'de ağır silahlarını çekmişti.

 

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 23:56
  1. Beşşar Esed

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