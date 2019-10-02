Katil Esed rejimi aklınca şart koşup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı

Esed rejimine bağlı bakan Velid Muallim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriyeli mültecileri güvenli bölgelere yerleştirme planına ilişkin mültecilerin kendi asli yerlerine geri dönmesi gerektiğini belirtti.

Velid Muallim, El-Meyadin haber kanalına verdiği demeçte şöyle dedi:

"Aklınca şart koştu"

"Türkiye, Suriye’nin komşusu mu yoksa düşman mı olmak istediğini seçmeli. Türkiye komşu olmayı seçerse, bunun için bir çözüm var. Adana Anlaşması, her iki ülkenin de sınırlarının güvenliğini garanti ediyor."

Başkan Erdoğan'a çağrı yaptı

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, açıklamasının devamında; "Ancak Suriyelilerin geri dönmesi ve onları güvenli bölgelere yerleştirmekle alakalı konuşmalar yanlış iddialardır. Erdoğan, Suriyelileri geri iade etmek istiyorsa, bıraktıkları bölgelere güvenli bir şekilde geri dönüşlerini sağlamak için Suriye hükümetiyle koordineli bir şekilde çalışmalıdır. Uluslararası hukuka aykırı olan, belirli bir alanda etnik temizlik peşinde olmamalıyız. Güvenli bölge, Erdoğan'ın Türkiye sınırını güvence altına alma iddiasıyla oluşturuldu ve ben, komşu bir ülkenin bir bölümünü işgal ederek sınırları güvenceye almanın mümkün olmadığını söyledim." dedi