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Dünya Katil Esed ile terör örgütü PKK birbirine girdi! Kuşatma altına alındılar
Dünya

Katil Esed ile terör örgütü PKK birbirine girdi! Kuşatma altına alındılar

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde gerginlik yaşadığı Beşşar Esed rejimine ait bir askeri bölgeyi 3 gündür kuşatıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 19:37:00 -
Katil Esed ile terör örgütü PKK birbirine girdi! Kuşatma altına alındılar

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Kamışlı ilçesini işgal eden YPG/PKK'lı teröristlerle Esed rejimi güçleri arasında bir süreliğine yatışan gerilim 3 Ocak'tan itibaren tekrar tırmandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa beldesinin rejim güçlerine devredilmesi konusunda bir süredir baskılara maruz kalan YPG/PKK, 3 gün önce Kamışlı ilçe merkezinde biri rütbeli olmak üzere birkaç rejim unsurunu alıkoydu.

İlçedeki rejimin güvenlik güçleri de buna karşılık örgüt elemanlarından bazılarını gözaltına aldı.

Haseke iline bağlı Kamışlı kent merkezinde rejim güçlerinin kontrolünde bulunan ve "Güvenlik Karesi" olarak bilinen askeri bölge, 3 gündür keskin nişancıların desteğiyle terör örgütü YPG/PKK'nın kuşatması altında bulunuyor.

Rusya'nın girişimleri de sonuçsuz

Daha önceki gerilimde araya giren Rusya'nın girişimleri de sonuçsuz kaldı.

AA'ya bilgi veren kaynaklar, terör örgütü YPG/PKK'nın rejim güçlerinin ilçedeki varlığını azaltmak istediğini kaydetti.

YPG/PKK, 28 Aralık 2020'de, Ayn İsa'yı isteyen Esed rejiminin bir generalini alıkoymuş, Esed rejimi de buna karşılık bir grup YPG/PKK'lı teröristi gözaltına almıştı. Gerginlik, Rusya'nın araya girmesi ve alıkonulanların serbest bırakılmasıyla yatışmıştı.

Rusya ve rejim, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde tuttuğu beldeyi Esed rejimi güçlerine terk etmesi konusunda ısrar ediyor.

Haseke'deki durum

Haseke genelinde örgütün işgali sürerken, Esed rejimi, il merkezindeki Kevkep Dağı, "Güvenlik Karesi" bölgesi ve 156. Tugayı kontrol ediyor.

Yine Kamışlı ilçe merkezinde rejime ait havaalanı, askeri tugay ile bir "Güvenlik Karesi" bölgesi yer alıyor. Haseke ilindeki bazı devlet kurumları da Esed rejimince çalıştırılıyor.

 

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