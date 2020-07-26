Katil Esed, İdlib'e saldırdı! Ölü ve yaralılar var
Suriye'de katil Esed'e bağlı güçlerce İdlib’in güneyindeki Ayn Laroz köyüne roket ve havan saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu 1 sivilin hayatını kaybettiği, 2 sivilin yaralandığı bildirildi.
Suriye'de katil Esed rejimine bağlı güçlerin İdlib'de sivil yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.
Esed rejimine bağlı güçler, İdlib’in güneyindeki Ayn Laroz köyüne roket ve havan saldırısı düzenledi. Sivil Savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, Esad güçlerinin Ayn Laroz köyüne düzenlediği saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiği, 2 sivilin yaralandığı belirtildi. Saldırı sonucu bölgedeki evlerde büyük maddi hasar da meydana geldi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.