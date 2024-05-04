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Dünya Katil devlet ateşkes görüşmesi yapılırken bile katliam yapıyor
Dünya

Katil devlet ateşkes görüşmesi yapılırken bile katliam yapıyor

Yeniakit Publisher
2024-05-04 23:47:00 -
Katil devlet ateşkes görüşmesi yapılırken bile katliam yapıyor

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde 5 Filistinlinin şehit edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna bağlı Sivil İşleri İdaresinin, Filistin tarafına, Tulkerim kentine bağlı Deyr el-Ğusun beldesindeki "operasyonda" 4 Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Kimliği belirlenemeyen 5'inci şehidin cenazesi de Tulkerim Devlet Hastanesine kaldırıldı." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun Deyr el-Ğusun beldesinde öldürdüğü Filistinlilerin naaşlarını alıkoyduğu belirtilen açıklamada, "Tamır Fukaha (32), Ala Şureytih (45), Asal Bedran (45) ve Adnan Samara (40) naaşları alıkonulan şehitlerdir." bilgisi verildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın gün içindeki haberinde, İsrail ordusuna ait bir buldozerin Deyr el-Ğusun'da bir evi yıktığı ve yıkıntıdan kurtulmaya çalışırken öldürülen Filistinli sayısının 6 olduğu bildirilmişti.

Filistin resmi televizyonunda yer alan haberde ise İsrail askerlerinin gece saatlerinde Deyr el-Ğusun'a baskın yaptığı belirtilmişti.
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Baskın sırasında bir eve ateş açıldığı ve evin büyük bölümünün yıkıldığı ifade edilmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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