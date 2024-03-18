Katil bakandan Şifa Hastanesi açıklaması! Utanmazlar bir de bilançoyu aktarıyorlar
Katil İsrail, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi’ne 7 Ekim’den bu yana düzenlediği 4. baskında yine acımasız bir katliama imza attı.
Bombardımandan kaçan yaklaşık 30 bin kişinin sığındığı Şifa Hastanesi’ne düzenlenen baskınla ilgili katillerden açıklama geldi.
Utanmıyor bir de bilançoyu anlatıyorlar!
Siyonist İsrail'in Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun baskın sırasında 20 kişiyi öldürdüğünü, 200 kişiyi de tutukladığını söyledi.
Baskın sırasında 1 İsrail askerinin öldüğünü belirten Hagari, Şifa Hastanesi’nde para ve silah buldukları yalanını söyledi.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.00’de düzenlenen baskında çok sayıda ölü ve yaralının olduğu ifade edilmiş, hastane avlusunda İsrail tanklarının bulunduğu, hastanenin özel cerrahi binasına füze fırlatıldığı ve ateş açıldığı belirtilmişti.
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