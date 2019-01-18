‘Katil ABD’ önce bunların hesabını ver

Türkiye’nin, Münbiç’te terör örgütü PKK/PYD’ye karşı düzenleyeceği askeri operasyonu Kürtlere yönelikmiş gibi gösterme çabasında olan ABD, dünyadaki en kanlı katliamlara imza attı. Gerçekleştirdiği katliamlarla bir ırkın bütünüyle yok olmasına neden olan Amerika, özellikle 1940’lı yıllardan sonra dünyanın jandarmalığı rolüne soyunarak, birbirinden kanlı eylemlere imza attı. 1776-1886 yılları arasında 20 milyondan fazla Kızılderili’yi katleden ABD, 2. Dünya Savaşı’nın bitimine sayılı günler kalan Almanya’da 200 bin, Japonya’da ise 220 bin insanın üzerine ölüm kustu. 1955 yılından itibaren 18 yıl boyunca Vietnam’ı işgal etmek için saldırılar düzenleyen ABD, 6 milyon insanın ölümüne neden olurken, 11 Eylül sonrası saldırdığı İslam ülkelerinde 2 milyon Müslümanı katletti.

Kızılderililer soykırıma uğradı

Suriye’deki kaosu derinleştirmek ve güney sınırımızda bir terör koridoru oluşturmak isteyen ABD yönetimi, Türkiye’nin, bölgedeki Kürtleri katledeceği yönünde algı operasyonu yürüterek, gerçekleştireceğimiz olası bir askeri operasyonun önünü kesmek istiyor. Oysa tarihi vesikalar ve kaynaklar, Türkiye’nin değil, küresel haydut ABD’nin katliamcı geçmişini gözler önüne seriyor. 1776 yılında kurulan ABD, kıtanın esas sahipleri Kızılderililere karşı akıl almaz katliamlar gerçekleştirdi. Kurulduğu günden 1886 yılına kadar 20 milyondan fazla Kızılderili’yi acımasızca öldüren Amerikan yönetimi, kimyasal silahlarını da ilk olarak Kızılderili masumlar üzerinde denedi. Kimi tarihi kaynaklar ise ABD’lilerin öldürdüğü Kızılderili sayısını 70 milyona kadar çıkartıyor.

Yüzbinlerce sivili öldürdü

2. Dünya Savaşı’nın bitimine günler kala ABD vahşi yüzünü Almanya’da gösterdi. Almanya’nın Dresden kentine sığınmış 200 bin masum insanın üzerine 10 bin ton bomba atan Amerikan hava kuvvetleri, bölgedeki insanların tamamını katletti. Yine 1945 yılında, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen kimyasal katliamlara da imza attı. 6 Ağustos 1945’te Japonya’nın Hiroşima kentine atom bombası atan ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı bir filo, 140 bin insanı kimyasal salgılarla öldürdü. Üç gün sonra da Nagazaki’ye atom bombası atan ABD yönetimi, 80 bin insanı daha öldürmüş oldu.

1955 yılına gelindiğinde, Vietnam’a savaş açtı. 1973 yılına kadar süren savaşta, ABD, 5.1 milyonu sivil olmak üzere 6 milyon kişiyi öldürüldü. 11 Eylül 2001’de İkiz Kulelere yapılan saldırıyı bahane eden ABD, İslam ülkelerini kana buladı. İlk olarak Afganistan ve Pakistan’a saldıran ABD, 500 bin Müslüman’ı katletti. Kimyasal silah bahanesiyle Saddam’ın yönetimindeki Irak’ı hedef alan ABD, 2003-2011 yılları arasında 1.5 milyon Iraklıyı öldürdü.