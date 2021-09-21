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Dünya Katil ABD, geçmişteki eylemlerinden sorumlu tutulmalı
Dünya

Katil ABD, geçmişteki eylemlerinden sorumlu tutulmalı

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD’nin geçmişteki eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 13:34:00 -
Katil ABD, geçmişteki eylemlerinden sorumlu tutulmalı

Mücahid, ABD’ye ait bir insansız hava aracının 29 Ağustos’ta Kabil’de bir aracı vurduğu saldırıda, aynı aileden 7’si çocuk 10 sivilin ölümüne ilişkin Çin Medya Grubu’na değerlendirmelerde bulundu. Afganistan’da oluşturulan geçici hükümette “Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcılığına” getirilen Mücahid, 10 sivilin öldürüldüğü saldırının ABD’nin işlediği tek vaka olmadığını söyledi. Mücahid, “(ABD) Afganistan’da 20 yıldır sivilleri şehit ediyor” ifadesini kullandı. İnsan hakları ihlali olarak nitelediği olayı kınayan Mücahid, bunun gibi dikkatsizliklerin insanlık felaketine yol açtığını belirtti.

Mücahid, “ABD geçmişteki eylemlerinden sorumlu tutulmalı ve ölümler ile ülkedeki baskıyı telafi etme şekli olarak Afganistan halkıyla iş birliği yapmalı” değerlendirmesinde bulundu.

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