Katil ‘5199’, bir ayda 3 can aldı!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Gaziantep’te, 4 yaşındaki Asiye Ateş’e oturduğu site içerisinde saldıran Pitbull cinsi iki köpeğin ardından gündemden düşmeyen ve hemen her gün yeni saldırılarla başıboş köpekler, sokakları terörize etmeye devam ediyor. Türkiye’nin 81 ilinde hemen hemen her gün yaşanan başıboş köpek saldırıları adeta iç güvenlik sorunu haline geldi. Hemen her gün başıboş köpekler tarafından gerçekleştirilen saldırılar sonucunda onlarca insan yaralanıp, hayatını kaybediyor.

Tek bir adım bile atılmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, sahipsiz köpeklerin toplatılmasına ilişkin belediyelere yaptığı çağrıya rağmen ise herhangi bir adım atılmaması da dikkatlerden kaçmıyor.

Sadece son 1 ay içerisinde 3 gencecik kız, köpek terörünün kurbanı oldu. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6’ncı maddesi yaşanan can kayıplarının en büyük sorumlusu olurken, birçok bölgedeki sahipsiz köpek sürüleri yüzünden çocuklarını sokaklara çıkaramayan vatandaşlar, söz konusu kanunun değiştirilmesi için daha kaç insan hayatının kaybetmesi gerektiğini sorarak tepki gösteriyor. Söz konusu kanunun 6. maddesine göre sahipsiz hayvanlar, kısırlaştırılıp, aşılandıktan sonra alındıkları ortama tekrar bırakılıyorlar. Yani bunca yitirilen cana rağmen değişen hiçbir şey olmuyor.

Bir ayda 3 can gitti

Son 1 ayda gerçekleşen ilk olayda üniversite öğrencisi Rabia Kallı, 20 yaşında hayatının baharındayken başıboş köpeklerin saldırısından kaçarken bir otomobilin çarpması sonucu hastaneye kaldırıldı. 7 gün hastanede tedavi gören Kallı, yaşamını yitirdi. 17 yaşındaki Gönül Karaoğlu da başıboş köpeklerin saldırısından korkarak fenalaştı. Yaşadığı korku yüzünden kalp krizi geçiren genç kız yaşamını yitirdi. Son olarak 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar, başıboş köpeklerin kendini kovaladığını görünce yola fırladı. O esnada yoldan geçen bir kamyonun tekerleği, Mahra’nın sağ bacağının üstünden geçti. Ağır yaralanan ve bacağı kesilen kız çocuğu 23 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.