0553 313 94 23

Katı yakıtlar istatistikleri açıklandı

En fazla üretim ve teslimat 2019 Mayıs döneminde linyitte gerçekleşti.

30 Temmuz 2019 Salı 10:08
Katı yakıtlar istatistikleri açıklandı

En fazla üretim ve teslimat 2019 Mayıs döneminde linyitte gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Mayıs dönemi katı yakıtlar verilerini açıkladı. Buna göre; katı yakıtların 2019 yılı Mayıs ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taş kömürünün 109 bin 907 ton, linyitin 6 milyon 804 bin 714 ton ve taş kömürü kokunun 379 bin 823 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taş kömürünün 2 milyon 150 bin 343 ton, linyitin 6 milyon 381 bin 187 ton ve taş kömürü kokunun 398 bin 760 ton olarak gerçekleştiği görüldü.



Üretimin teslimatları karşılama oranı en düşük taş kömüründe gerçekleşti


Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 5,1 ile en düşük taş kömüründe gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 95,3 iken linyitte yüzde 106,6 olarak hesaplandı.



Taş kömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı


Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taş kömürü teslimatının yüzde 52’si termik santrallere, yüzde 24,5’i kok tesislerine, yüzde 8’i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının yüzde 88’i termik santrallere ve yüzde 7,4’ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taş kömürü kokunun ise yüzde 95’i demir-çelik sanayine sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ormanlar, kadınların ellerinden yeşeriyor
    1. Ormanlar, kadınların ellerinden..
    2. En çok ABD’de konuşuldu! Göklerdeki..
    3. FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına"..
    4. Borsa güne yükselişle başladı
    5. Konya'da silah fabrikasında yangın
    6. Keçiören’de daha iyi hizmet için araç..
    7. (Özel) Kağıthane’de bir ton 200..
    8. Burdur’da ormanlık alandaki kenevir..
    9. Katı yakıt istatistikleri
    10. Elazığ’da PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı
    11. MSB: "Irak kuzeyi Metina bölgesinden..
    12. TESK Genel Başkanı Palandöken: "Talep..
    13. Kent Konseyi Başkanı Yasan’a hayırlı..
    14. Afyonkarahisar’da kaçak avcılara cezai..
    15. Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz..
    16. Dev tanker Çanakkale Boğazı’nı kapattı
    17. Hong Kong’da trafik kazası: 77 yaralı
    18. Mehmet Yavuz hastanede dua bekliyor!
    19. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    20. Katı yakıtlar istatistikleri açıklandı
    21. Adalet Bakanlığı CTE son dakika idare..
    22. Adana'daki 4 milyon 795 bin avroluk..
    23. Ekonomik güven endeksi 80,7 oldu
    24. Ölümcül Batı Nil Virüsünün..
    25. Ekonomik güven endeksi azaldı
    26. Antep fıstığı için gece gündüz silahlı..
    27. 1930’dan bugüne gelen futbol kardeşliği
    28. Siirt’te 10 yıl hapis cezası bulunan 5..
    29. 2 bin 300 yıllık antik kent Dara’da..
    30. Hong Kong’da protestocular tren..
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması